Contacté par 24 heures, l'Office fédéral des routes (Ofrou) ne prend pas position sur la motion de Raphaël Mahaim, mais rappelle que des outils existent déjà pour limiter la vitesse sur certains tronçons en fonction du trafic. Il le fait d'ailleurs déjà sur plus de 1000 km d’autoroute, dont 139 km entre Lausanne et Genève.

Quant aux retards éventuels suscités par une conduite plus lente, le Vaudois affirme qu'ils seraient «vraiment minimes». Pour un trajet Lausanne-Genève, il a ainsi calculé une perte de «6 minutes» en roulant à 100 km/h au lieu de 120 km/h.

«Au-dessus, il faut plus de distance entre les voitures, donc moins peuvent circuler»

Dans son argumentaire, Raphaël Mahaim cite des études démontrant que «la vitesse idéale pour faire passer le plus de véhicules sur un tronçon était de 85 à 90 km/h.» Et d'ajouter:

Cette fois, c'est pour fluidifier le trafic que le Vert a déposé une motion similaire. Pour lui, si de nombreux citoyens ont refusé l'élargissement des autoroutes en novembre dernier, c'est que d'autres mesures étaient d'abord à privilégier. Et «limiter les vitesses en est une», explique-t-il à 24 heures.

Plus de «Suisse»

La boss de la plus grande caisse maladie de Suisse justifie les primes

Les plus lus

Le Conseil fédéral veut obliger les femmes à s'informer sur l'armée

Le Conseil fédéral veut attirer plus de femmes dans l'armée, rendant leur journée d'information obligatoire via un vote constitutionnel.

Pour garantir les ressources de l'armée et de la protection civile sur le long terme, le Conseil fédéral veut attirer plus de femmes. La journée d'information devrait être obligatoire pour elles. Cela exige une modification de la Constitution, et donc un oui populaire.