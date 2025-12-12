L'idée de relever les vitesses maximales suscite des inquiétudes. Image: KEYSTONE

Cet UDC se bat pour le 100 km/h sur les routes de campagne

Le conseiller national Andreas Glarner veut relever la vitesse maximale à 130 km/h sur les autoroutes et à 100 km/h sur les routes nationales. Ses «arguments fallacieux» sont dénoncés à gauche.

Les conditions justifiant les vitesses maximales actuelles sur les routes suisses ne sont plus remplies pour le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG). Dans une initiative parlementaire relayée par 24 heures, il appelle à relever la limite à 130 km/h sur les autoroutes et à 100 km/h sur les routes principales.

Dans son texte, l'Argovien fait savoir que ces vitesses ont été introduites «en urgence» en 1985 pour des motifs écologiques, mais que les voitures contemporaines sont beaucoup moins polluantes. Quant à la sécurité routière, il assure qu'une «diminution significative» des accidents graves est aujourd'hui constatée, et ce malgré «une augmentation massive» du volume du trafic et du nombre de véhicules.

Andreas Glarner (UDC/AG) Keystone

«40% des émissions totales»

Auprès de 24 heures, la Verte Delphine Klopfenstein Broggini dénonce des «arguments fallacieux». Pour elle, si les voitures sont aujourd'hui moins polluantes, c'est surtout parce qu'il y a drastiquement moins de véhicules à diesel.

La Genevoise rappelle que le secteur des transports «est l’un des rares secteurs à ne pas avoir diminué ses émissions de CO2» et que celui-ci représente «40% des émissions totales en Suisse».

Delphine Klopfenstein Broggini (Les Verts/GE) Image: KEYSTONE

Pour ce qui est du nombre d'accidents, la proposition d'Andreas Glarner semble également être en contradiction avec les calculs du Bureau de prévention des accidents (BPA), cités par 24 heures. Selon ces derniers, une augmentation de 10 km/h sur les autoroutes engendrerait annuellement quinze morts et quelque cent blessés graves supplémentaires.

L'exemple de la France

L'idée d'augmenter les vitesses maximales suscite également des inquiétudes au centre, où les positions sont partagées. Du côté du PLR, on se montre toutefois bien plus ouvert.

Interrogé par 24 heures, le Neuchâtelois Damien Cottier, trouve «exagéré» une limite à 100 km/h sur les routes nationales, mais ne se dit «pas absolument opposé» aux 130 km/h sur certains tronçons d'autoroute.

Il prend notamment l'exemple de la France, où «on peut rouler à 130 km/h par beau temps et à 110 km/h quand il pleut». Ce qui amène la Verte Delphine Klopfenstein Broggini à réagir:

«On n’est pas obligés de reprendre leurs mauvaises idées» Delphine Klopfenstein Broggini pour 24 heures

