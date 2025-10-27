Image: RTS

L'émission «Mise au point» perturbée par une panne

Une panne d'équipement a interrompu la diffusion en direct de l'émission «Mise au point» de la RTS, ce dimanche soir.

Plus de «Suisse»

Mauvaise surprise pour les téléspectateurs qui étaient en train de regarder «Mise au point», ce dimanche soir: l'émission de la RTS a été interrompue à cause d'une panne d'équipement. C'est ce qu'indique la Radiotélévision suisse sur sa page Facebook.

«La procédure de secours a été déclenchée, mais malgré toutes les tentatives, la panne a perduré» La RTS

«Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour résoudre la panne», ajoutait encore la RTS, tout en s'excusant «pour la gêne occasionnée».

Certains utilisateurs ont cru plus ou moins sérieusement à un piratage de la part de Pékin, puisque l'émission a été interrompue pendant un reportage sur le Tibet. «Sûrement la Chine!😄😂», a par exemple commenté une internaute sous la publication de la RTS. «Comme par hasard, juste au moment du reportage sur le Tibet... 😱😱😱», ajoute un autre. «Bon! Ce n'est pas ma télévision», indique, de manière plus pragmatique, un troisième. L'émission est visible en sur le site de la RTS. (guf)