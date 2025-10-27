L'émission «Mise au point» perturbée par une panne
Mauvaise surprise pour les téléspectateurs qui étaient en train de regarder «Mise au point», ce dimanche soir: l'émission de la RTS a été interrompue à cause d'une panne d'équipement. C'est ce qu'indique la Radiotélévision suisse sur sa page Facebook.
«Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour résoudre la panne», ajoutait encore la RTS, tout en s'excusant «pour la gêne occasionnée».
Certains utilisateurs ont cru plus ou moins sérieusement à un piratage de la part de Pékin, puisque l'émission a été interrompue pendant un reportage sur le Tibet. «Sûrement la Chine!😄😂», a par exemple commenté une internaute sous la publication de la RTS. «Comme par hasard, juste au moment du reportage sur le Tibet... 😱😱😱», ajoute un autre. «Bon! Ce n'est pas ma télévision», indique, de manière plus pragmatique, un troisième. L'émission est visible en sur le site de la RTS. (guf)