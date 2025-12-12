Opération Libero contre 200 francs, ça suffit. Berne, 22 septembre 2025. Image: KEYSTONE

Le chantage à la redevance doit cesser

En Suisse comme en France, l'audiovisuel public fait l'objet d'attaques permanentes. Il n'est pas pour autant irréprochable. Côté français, une polémique vient d'éclater suite à une vidéo sur les marchés de Noël. En Suisse romande, le «Temps Présent» consacré aux messages racistes dans la police lausannoise n'a pas plu à tout le monde.

«Saviez-vous qu’il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël?» En journalisme, c’est ce qu’on appelle une attaque percutante, une introduction censée capter l’attention. Le journaliste de France Info a réussi au-delà de ses espérances. Si bien, même, que sa courte vidéo mise en ligne mercredi 10 décembre a été retirée le même jour par la direction du média de service public.

Elle n'a pas survécu au torrent de critiques et d’insultes qu’elle a suscité. «Nous avons publié une vidéo sur les marchés de Noël. Le titre était un raccourci. Nous choisissons de la retirer.» Le titre?

«Les marchés de Noël, une tradition réhabilitée par les nazis» Titre d'une vidéo de France Info, aujourd'hui retirée

Factuellement, ça tient

Dans cette vidéo pleine d'aplomb, le journaliste rappelait que les marchés de Noël étaient une tradition germanique remontant au Moyen Age. Qu’elle avait été reléguée des centres-villes vers les périphéries au 19ᵉ siècle lors de la révolution industrielle, puis réhabilitée par les nazis lors de la grande dépression des années 1930, notamment pour favoriser l’économie allemande, les marchés de Noël connaissant un essor planétaire après la Seconde Guerre mondiale.

Factuellement, rien de faux. Le problème est ailleurs. Une partie des citoyens est plus ou moins allergique à l’audiovisuel public, rangé d’office à gauche. Ce phénomène de rejet s’observe en France comme en Suisse, où l’initiative «200 francs, ça suffit!» suscite de vifs débats à l’approche de la votation du 8 mars.

Un petit ton docte

Cette partie de la population, qui va de l’extrême droite à la gauche universaliste, reproche au service public un petit ton docte «on va vous expliquer le monde», mâtiné de progressisme et de tendance déconstructionniste. Typique: les marchés de Noël. Mais pourquoi faut-il que vous salissiez ce moment de joie avec vos références au nazisme?, semblent dire non sans raison les contempteurs de la vidéo retirée par France Info.

Sur les réseaux sociaux, les réactions à cette vidéo peuvent être d’une extrême dureté.

Ce type de polémique a une incidence directe, avons-nous vu, sur les débats en cours. Certains en profitent pour exiger la privatisation du service public en France, la réduction drastique de la redevance en Suisse. Jeudi sur France Info TV, la députée européenne du parti d’extrême droite Reconquête, Sarah Knafo, plaidait pour la privatisation de l’audiovisuel public français – la journaliste qui l’interviewait lui a fait remarquer que 69% des Français ont une bonne opinion des chaînes et radios publiques, selon un récent sondage.

«Soutien total aux policiers»

En Suisse, au moindre pas jugé à gauche du service public sur les questions sociétales, les partisans de «200 francs, ça suffit!», beaucoup d’entre eux ayant probablement voté «oui» à «No Billag» en 2018, comptent les jours qui les rapprochent du 8 mars. Le Temps Présent du jeudi 4 décembre sur les «messages racistes» et les «violences policières» dans la police lausannoise ont suscité un pic d’adrénaline chez ceux qui se présentent comme les soutiens de l’institution policière et qui en veulent aux «journalistes de gauche».

Certains partisans de l’initiative «200 francs, ça suffit!» ne font manifestement plus, s’ils l’ont fait un jour, de distinguo entre la critique de biais idéologiques du service public et le soutien qu’on peut lui apporter dans le même temps, en souhaitant qu’il demeure fort, au besoin avec une redevance ramenée à 350 francs.

S’exerce alors un chantage permanent à la redevance, souvent assortis d’injures, qui en dit plus alors sur la personnalité de leurs auteurs que sur l’objet de leurs récriminations.

Telle n’est pas l’intention déclarée du site conservateur Le Peuple. Ce média romand, qui se dit en faveur d’une «redevance solide», vient de publier une «analyse systématique de 1333 émissions» de la RTS réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle sur une période d’un an (du 8 décembre 2024 au 7 décembre 2025). Selon ses calculs basés sur une «méthodologie transparente», il en ressort «une tendance structurelle claire: la grande majorité du contenu radiophonique de la RTS présente une orientation idéologique penchant vers la gauche progressiste». Une orientation à gauche, toutefois modérée, pas très loin de la neutralité, note Le Peuple.

Le chantage à la redevance joue avec les nerfs de milliers d’employés de la SSR. Rien ne dit qu’il parviendra à ses fins le 8 mars. La version à 350 francs du Conseil fédéral se profile comme un compromis acceptable. Il existe un espace pour une critique légitime des contenus du service public.