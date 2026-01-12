La RTS «muscle» cette émission phare
«De la guerre en Ukraine au drame de Crans-Montana, en passant par les grands défis du siècle et les enjeux nationaux, Infrarouge muscle son dispositif face à l’accélération du monde», annonce la RTS ce lundi dans un communiqué.
Dès mercredi 14 janvier, l'émission d'actualité et politique sera diffusée à 20h10, heure en de grande écoute, en direct sur RTS 1 et Play RTS. Le média public cherche ainsi à offrir une plus «grande exposition» à cette émission phare et «toucher un public plus large», dans la foulée du 19h30.
«Eclairer et décrypter»
Cité dans le communiqué, Alexis Favre, producteur responsable et présentateur d’Infrarouge, indique que le programme bénéficiera également d'un «plateau plus clair» et «plus chaleureux» pour «offrir au public, une fois par semaine, le temps de la réflexion après celui de l’actualité chaude».
Et Christophe Chaudet, directeur de l’Actualité et des sports à la RTS, d'ajouter:
La première d'Infrarouge cette année, et dans son nouveau format, sera consacrée à la tragédie de Crans-Montana. (jzs)