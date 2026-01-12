en partie ensoleillé
Gros changements pour Infrarouge sur la RTS

Changements en vue pour Alexis Favre et Infrarouge.
Alexis Favre est le producteur responsable et présentateur d’Infrarouge.Image: RTS

La RTS «muscle» cette émission phare

Nouveau plateau et nouvelle heure de diffusion: l'émission Infrarouge va connaître des changements cette année.
12.01.2026, 11:3812.01.2026, 11:38

«De la guerre en Ukraine au drame de Crans-Montana, en passant par les grands défis du siècle et les enjeux nationaux, Infrarouge muscle son dispositif face à l’accélération du monde», annonce la RTS ce lundi dans un communiqué.

Dès mercredi 14 janvier, l'émission d'actualité et politique sera diffusée à 20h10, heure en de grande écoute, en direct sur RTS 1 et Play RTS. Le média public cherche ainsi à offrir une plus «grande exposition» à cette émission phare et «toucher un public plus large», dans la foulée du 19h30.

«Eclairer et décrypter»

Cité dans le communiqué, Alexis Favre, producteur responsable et présentateur d’Infrarouge, indique que le programme bénéficiera également d'un «plateau plus clair» et «plus chaleureux» pour «offrir au public, une fois par semaine, le temps de la réflexion après celui de l’actualité chaude».

Quelque chose a changé à la RTS depuis le drame

Et Christophe Chaudet, directeur de l’Actualité et des sports à la RTS, d'ajouter:

«Dans une époque marquée par la polarisation, la fragmentation sociale et la perte des repères traditionnels, nous faisons le choix résolu de proposer chaque semaine, en prime time désormais, un débat constructif et rassembleur autour des grandes questions politiques et sociétales, afin d’éclairer et décrypter les transformations de notre temps»

La première d'Infrarouge cette année, et dans son nouveau format, sera consacrée à la tragédie de Crans-Montana. (jzs)

