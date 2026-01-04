Quelque chose a changé à la RTS depuis le drame

La chaîne publique romande a modifié son visuel dans les jours qui ont suivi la tragédie de Crans-Montana.

Plus de «Suisse»

Depuis le 1ᵉʳ janvier au matin, la RTS multiplie les émissions spéciales sur le terrible incendie qui a coûté la vie à 40 personnes et en a blessé 119 dans la discothèque «Le Constellation» de Crans-Montana. Chaque journal télévisé, à 12h45 et 19h30, accorde, par ailleurs, une large place au drame valaisan, et ce sera encore le cas ce dimanche soir, puisqu'un 19h30 spécial de 2h est annoncé.

Les téléspectateurs qui suivent les évènements sur la chaîne publique ont sans doute remarqué que quelque chose avait changé, en haut à droite de leur écran: un petit bandeau vertical noir est apparu près du logo de la chaîne, que ce soit sur RTS1 ou sur RTS2.

La preuve: Image: DR

Contacté, le porte-parole du service public, Christophe Minder, nous explique que ce petit signe distinctif, aussi discret que touchant, est «un hommage aux victimes de Crans-Montana et une marque de soutien adressée à leurs proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce drame».

Pas sur SRF ni RSI

Il ajoute que le bandeau noir a été introduit vendredi à 12h. «Il était d'abord à l’antenne au début de chaque émission, mais depuis samedi, il est présent en permanence.» Il devrait le rester jusqu'à lundi soir, soit jusqu’au terme des cinq jours de deuil national décrétés par la Confédération.

«Il s'agit d'une décision de la Direction de la RTS», précise encore Christophe Minder. Cela explique pourquoi les deux autres chaînes publiques du pays, la SRF et la RSI, n'ont pas adopté ce fameux bandeau noir.