Préparation du lancement d'Option musique depuis Lausanne-Ecublens. Image: service presse RTS

C'est une «nouvelle ère» pour la RTS ce mardi

A 6h03 ce mardi, RTS Option Musique a lancé ses premières ondes depuis Ecublens. Une page se tourne pour le service public romand.

C’est un moment symbolique pour le service public romand. Ce mardi matin, RTS Option Musique a commencé à émettre depuis le tout nouveau site de production de la RTS à Lausanne-Écublens. Première chaîne à quitter la maison historique de la Sallaz, la radio musicale francophone inaugure une nouvelle ère pour l’audiovisuel romand.

Le micro s’est ouvert à 6h03 précises, sous la voix de Stéphane Thiébaud, animateur d’Encore un matin.

«La prise en main des nouveaux studios a été préparée depuis plusieurs mois avec les équipes techniques et les responsables de chantier, afin d’émettre nos premiers morceaux sans fausse note.» Karine Vouillamoz, cheffe d’antenne

Pour la RTS, cette première diffusion constitue un test grandeur nature avant l’installation progressive des autres chaînes. La Première et Espace 2 suivront dans les prochaines semaines, puis Couleur 3 et les rédactions de l’actualité et des sports rejoindront à leur tour le nouveau site. Les équipes genevoises intégreront progressivement celles de Lausanne.

Option Musique inaugure la nouvelle ère du service public romand le 4 novembre. Image: service presse RTS

Le directeur de la RTS, Pascal Crittin, parle d’un tournant: «Ce moment marque le début d’une nouvelle ère pour le service public en Suisse romande. Ce site a été conçu pour répondre aux évolutions médiatiques, de plus en plus digitales, et pour toucher le public dans la diversité de ses attentes et de ses usages.»

Qui a payé?

Une inauguration officielle est prévue le 13 novembre en présence des autorités cantonales et communales. Le grand public, lui, devra patienter jusqu’en 2026 pour découvrir les coulisses du nouveau bâtiment, lors d’un week-end d’ouverture.

Financé par la vente des anciens bâtiments, le projet s’inscrit dans une stratégie de transformation plus large. Dès 2026, les équipes seront organisées par domaines plutôt que par «vecteurs». Autrement dit: en produisant indistinctement pour la radio, la télévision, les plateformes numériques et les réseaux sociaux. (jah)