La Finma a ouvert vendredi une procédure de liquidation à l'encontre de MBaer Merchant Bank. Image: watson

Cette banque zurichoise sera liquidée à cause de liens avec la Russie

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a ouvert vendredi une procédure de liquidation à l'encontre de MBaer Merchant Bank. La banque s'est rendue coupable de manquements graves.

Plus de «Suisse»

La Finma avait ouvert une procédure administrative contraignante à l'encontre de la banque zurichoise MBaer Merchant Bank en 2024, suite à une enquête sur des clients à risques, en rapport avec la Russie, rappelle un communiqué paru vendredi.

Dans le cadre de cette procédure, le gendarme des marchés financiers a constaté des «manquements graves et systématiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que l'organisation et la gestion des risques». Ces manquements concernaient notamment aussi la gestion de clients faisant l'objet de sanctions suisses ou internationales. La banque zurichoise a ainsi permis à la clientèle de contourner les blocages des avoirs prononcés par les autorités.

Liquidation exigée

Au terme de sa procédure il y a trois semaines, la Finma avait ordonné la liquidation de MBaer Merchant Bank. La banque zurichoise avait toutefois fait recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) et avait ainsi obtenu un effet suspensif.

La banque a retiré ce vendredi son appel contre la procédure de la Finma, rendant ainsi les ordonnances de cette dernière exécutoires. «Compte tenu des récents développements, notamment la menace de sanctions de la part du Réseau de lutte contre les crimes financiers (Fincen) aux Etats-Unis, le conseil d'administration de la banque a décidé de se désister de son appel», a expliqué vendredi soir l'établissement bancaire sur son site internet.

Annett Viehweg continue d'exercer ses fonctions de directrice générale sous la supervision des liquidateurs et conformément à leurs instructions. Le conseil d'administration a en revanche démissionné. D'après les comptes de la banque, les actifs disponibles sont suffisants pour répondre intégralement aux exigences des clients et des créanciers, selon le communiqué. Suite à l'intervention des Etats-Unis et au retrait de sa licence bancaire, MBaer Merchant Bank est soumise à des restrictions sur ses opérations de paiement. Par conséquent, pour le moment, le versement est limité à 100 000 francs par client, et uniquement en francs.

MBaer Merchant Bank, dont le siège est à Zurich, a été fondée par Michael Bär, l'arrière-petit-fils du fondateur de la banque privée zurichoise Julius Bär. La licence bancaire avait été accordée en 2018. La banque détenait fin 2025 un total de 4,9 milliards de francs d'avoirs sous gestion pour près de 700 relations clients. Elle employait plus de 60 collaborateurs. (ag/ats)