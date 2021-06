Suisse

A Saint-Gall, un avion de tourisme finit dans les buissons



police saint-galloise

Après avoir traversé un pré et une route, un petit avion a fini sa course dans les buissons samedi à Saint-Gall. Le pilote, âgé de 65 ans, et sa passagère s’en sont sortis indemnes.

Un petit avion est sorti de piste, samedi, dans le canton de Saint-Gall. Le pilote, âgé de 65 ans, n'a pas réussi à suffisamment freiner son avion de tourisme, samedi après-midi, lors de l'atterrissage sur l'aérodrome de Bad Ragaz (SG).

Le pilote et sa passagère s'en sont sortis indemnes. L'avion a en revanche été endommagé. Selon les premières estimations, les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

En outre, du carburant a fui. Les pompiers ont dû le récupérer. Une enquête a été ouverte. (sda/ats)

