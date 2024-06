Un chirurgien condamné pour le décès d'une patiente à Saint-Gall

Selon l'avocat de la famille de la patiente toutefois, des clips non fermés ont été trouvés dans leur forme originelle dans la cavité abdominale de cette dernière. Une expertise a établi qu'une erreur de manipulation était à l'origine de la non-fermeture des clips et non pas un matériel défectueux.

Voici les solutions pour que les bancomats cessent d'exploser en Suisse

Après leurs attaques de bancomats en Suisse, les malfaiteurs traversent la frontière et disparaissent dans la nature. Des politiciens demandent au Conseil fédéral de renforcer les mesures de prévention.

Ils viennent, ils explosent tout et ils partent. Depuis des années, les pilleurs de bancomats sévissent en Suisse. La plupart des attaques sont le fait de gangs roumains et hollandais. Ces réseaux criminels sont parfaitement organisés et disposent d'une base opérationnelle à proximité de la frontière suisse. De là, ils pénètrent dans notre pays la nuit, font sauter des bancomats et prennent la poudre d'escampette. A noter qu'une explosion de distributeur automatique de billets ne dure que quatre ou cinq minutes.