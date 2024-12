Un sexagénaire poignardé mortellement chez lui à Henau (SG)

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Selon le communiqué, c'est la femme elle-même qui a appelé les secours. Elle a été arrêtée. Le motif de l'acte et son déroulement exact ne sont pas encore clairs. La relation entre les deux protagonistes fait aussi l'objet de recherche. Une enquête pénale a été ouverte. (ats)

Les forces de l'ordre ont été alertées peu avant midi. A leur arrivée sur place, elles ont trouvé l'homme et une femme. Malgré une réanimation immédiate, l'homme est décédé peu après, a indiqué la police saint-galloise.

Ces Romands devraient contacter leur caisse maladie le plus tôt possible

Un avion de Swiss atterrit d'urgence: des blessés

Un Airbus A220 de Swiss a été contraint de se poser inopinément en Autriche en raison, notamment, de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Des personnes ont été blessées.

Un Airbus A220-300 de Swiss effectuant la liaison Bucarest - Zurich a été contraint de se poser en urgence lundi à Graz, en Autriche, en raison de problèmes moteurs et de fumée détectée dans le cockpit et la cabine. Les 74 passagers ont été évacués. Dix d'entre eux et les cinq membres de l'équipage ont été pris en charge médicalement.