«C'est quoi un bon salaire en Suisse?» Ils répondent
Vus de l'étranger, les salaires sont élevés en Suisse. Mais de notre côté de la frontière, la réalité est différente pour de nombreux travailleurs lorsqu'on y soustrait primes maladie, impôts, transports ou loyer toujours plus élevé, pénurie de logements oblige.
Expatrium, société qui propose ses services aux Français souhaitant s'expatrier en Suisse, a posé une question très subjective à quelques employés du canton de Genève:
Comme on peut le voir, les réponses sont variées. Certains évoquent 6000, 5000 ou 10000 francs «pour être super bien» à Genève, tandis que d'autres ont une vision plus modeste, voire poétique:
Le salaire médian et moyen en Suisse
Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), le salaire mensuel brut s'élevait à 7024 francs suisses, avec une différence entre les genres:
- Femmes: 6 666 francs suisses
- Hommes: 7 276 francs suisses
Soit un salaire annuel brut d'un peu plus de 84 000 francs. L'OFS détaille:
Mais des disparités persistent au delà de la seule différence hommes/femmes, notamment en fonction des régions. Ainsi, le salaire médian à Zurich était, en 2024, de 7 502 francs suisses contre 5 708 CHF au Tessin. (hun)