«C'est quoi un bon salaire en Suisse?» Ils répondent

Le salaire est un secret bien gardé en Suisse. Mais si on dévoile rarement son revenu, on peut tous dire ce qui est, à notre sens, un «bon salaire».

Vus de l'étranger, les salaires sont élevés en Suisse. Mais de notre côté de la frontière, la réalité est différente pour de nombreux travailleurs lorsqu'on y soustrait primes maladie, impôts, transports ou loyer toujours plus élevé, pénurie de logements oblige.

Expatrium, société qui propose ses services aux Français souhaitant s'expatrier en Suisse, a posé une question très subjective à quelques employés du canton de Genève:

«C'est quoi un bon salaire en Suisse?»

Comme on peut le voir, les réponses sont variées. Certains évoquent 6000, 5000 ou 10000 francs «pour être super bien» à Genève, tandis que d'autres ont une vision plus modeste, voire poétique:

«Le meilleur des salaires, c'est avoir la santé»

Le salaire médian et moyen en Suisse

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), le salaire mensuel brut s'élevait à 7024 francs suisses, avec une différence entre les genres:

Femmes: 6 666 francs suisses

Hommes: 7 276 francs suisses

Soit un salaire annuel brut d'un peu plus de 84 000 francs. L'OFS détaille:

«En 2024, le salaire médian pour les secteurs privé et public ensemble s'est élevé à 7024 francs bruts par mois pour un poste à temps plein. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4635 francs par mois, alors que les 10% les mieux payés ont tous gagné plus que 12 526 francs»

Mais des disparités persistent au delà de la seule différence hommes/femmes, notamment en fonction des régions. Ainsi, le salaire médian à Zurich était, en 2024, de 7 502 francs suisses contre 5 708 CHF au Tessin. (hun)