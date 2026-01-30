ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Salaire

C'est quoi un bon salaire en Suisse? Ils répondent

«C'est quoi un bon salaire en Suisse?» Ils répondent

Le salaire est un secret bien gardé en Suisse. Mais si on dévoile rarement son revenu, on peut tous dire ce qui est, à notre sens, un «bon salaire».
30.01.2026, 09:2530.01.2026, 09:25

Vus de l'étranger, les salaires sont élevés en Suisse. Mais de notre côté de la frontière, la réalité est différente pour de nombreux travailleurs lorsqu'on y soustrait primes maladie, impôts, transports ou loyer toujours plus élevé, pénurie de logements oblige.

Expatrium, société qui propose ses services aux Français souhaitant s'expatrier en Suisse, a posé une question très subjective à quelques employés du canton de Genève:

«C'est quoi un bon salaire en Suisse?»
Vidéo: extern / rest

Comme on peut le voir, les réponses sont variées. Certains évoquent 6000, 5000 ou 10000 francs «pour être super bien» à Genève, tandis que d'autres ont une vision plus modeste, voire poétique:

«Le meilleur des salaires, c'est avoir la santé»

Le salaire médian et moyen en Suisse

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), le salaire mensuel brut s'élevait à 7024 francs suisses, avec une différence entre les genres:

  • Femmes: 6 666 francs suisses
  • Hommes: 7 276 francs suisses
Etes-vous assez payé? 5 graphiques pour comparer

Soit un salaire annuel brut d'un peu plus de 84 000 francs. L'OFS détaille:

«En 2024, le salaire médian pour les secteurs privé et public ensemble s'est élevé à 7024 francs bruts par mois pour un poste à temps plein. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4635 francs par mois, alors que les 10% les mieux payés ont tous gagné plus que 12 526 francs»

Mais des disparités persistent au delà de la seule différence hommes/femmes, notamment en fonction des régions. Ainsi, le salaire médian à Zurich était, en 2024, de 7 502 francs suisses contre 5 708 CHF au Tessin. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La météo va faire mentir la prochaine pleine lune
La deuxième pleine lune de l’année aura lieu le 1er février 2026 à 23h09. Elle se trouvera dans la constellation du Cancer et est appelée Lune des neiges. Pourtant, les flocons ne devraient pas être au rendez-vous.
Le dimanche 1er février 2026, la Lune atteindra sa phase pleine juste avant minuit, à 23h09. C’est la deuxième des treize pleines lunes de l’année. Les phases lunaires ne suivent pas exactement notre calendrier, c’est pourquoi il arrive parfois qu’une année ait 13 pleines lunes.
L’article