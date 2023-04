Jeunes psys en détresse: l'OFSP «ordonne» aux assureurs de payer

«Selon le Conseil fédéral et l’OFSP, les fournisseurs de prestations autorisés peuvent toutefois employer des professionnels suivant une formation postgrade (...) et peuvent attribuer aux prestations soumises à la LAMal les actes ou soins fournis avec le concours de ces personnes.



Les actes ou les prestations fournis par une personne suivant une formation postgrade (...) peuvent être attribués à la personne chargée de la surveiller, qui remplit les conditions d’admission.



Les actes ou prestations de personnes en formation postgrade (...) font partie des prestations obligatoires servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie (...) et dispensées par des fournisseurs admis. En ce sens, c’est le fournisseur autorisé qui est responsable de la prestation fournie et qui la facture à l’assurance obligatoire des soins».