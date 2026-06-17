Les salaires des radiologues font tousser les primes maladie

Le salaire des radiologues romands questionne. Image: shutterstock (modifié)

617 000 francs? Le salaire de certains radiologues romands choque

Des documents internes et leakés mettent en lumière les salaires élevés, les bonus liés au chiffre d’affaires et la stratégie d’expansion du leader romand de la radiologie. Le débat sur certaines dérives du système de santé est relancé.

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Des documents internes du Réseau radiologique romand, le groupe 3R, consultés par la RTS après une fuite de données, lèvent le voile sur le fonctionnement économique du leader romand de la radiologie.



Les fichiers, issus d’un piratage survenu fin avril, détaillent la politique salariale et les priorités stratégiques du groupe, qui compte une vingtaine de cabinets et une soixantaine de radiologues. Les pratiques décrites ne sont pas illégales, mais les salaires des médecins radiologues soulèvent une polémique.

Un généreux bonus

Les radiologues salariés de 3R touchent entre 300 000 et 360 000 francs bruts par an. Les chefs de site peuvent percevoir 60 000 francs supplémentaires. A cela s’ajoute un système de bonus lié au chiffre d’affaires à un objectif fixé, le médecin recevant 18% de l’excédent facturé.

Un encouragement à des actes médicaux?

Un cas cité par la RTS fait état d’un radiologue ayant facturé 3,34 millions de francs en 2025, pour un bonus de près de 197 000 francs. Avec son salaire de base, sa rémunération annuelle atteint 617 000 francs. A titre d'exemple, un conseiller fédéral touche 478 166 francs brut (sans compter le montant forfaitaire pour les frais de 30 000 francs)

Ces montants ont suscité de vives réactions politiques. Le conseiller aux Etats Baptiste Hurni (PS/NE) juge ces salaires choquants, dès lors qu’ils sont financés par l’assurance obligatoire. Son collègue Mauro Poggia (MCG/GE) critique, lui, un système de bonus susceptible d’encourager la multiplication des actes médicaux.



La Fédération des médecins suisses (FMH) se montre également réservée sur les composantes salariales variables lorsqu’elles créent une incitation à augmenter le volume des prestations.

Un joli chiffre d'affaires

Le groupe 3R conteste fermement cette lecture. Il affirme que ses salaires sont alignés sur ceux de la branche et souligne que les instituts privés dépendent des prescriptions émises par des médecins indépendants. Il insiste aussi sur les investissements importants nécessaires à la radiologie.

«Sans rémunération de l'investissement, il n'y a pas d'investisseurs, ni d'innovation» Groupe 3R rts

Ces documents dévoilent aussi une entreprise très attentive à sa croissance. En 2025, son excédent brut d'exploitation a atteint près de 19 millions de francs, soit 20% des revenus, pour un chiffre d’affaires de 92 millions. Les procès-verbaux évoquent, pour 2026, la «création de valeur pour les actionnaires», la productivité et l’optimisation tarifaire.

Le cas des médecins prescripteurs

Le document dénonce aussi le recours aux médecins prescripteurs, qualifiés en interne d’«apporteurs de chiffre d’affaires». Les meilleurs prescripteurs bénéficient de lignes téléphoniques VIP et d’invitations à des évènements.

3R assure qu’il ne s’agit pas d’influencer les prescriptions, mais de maintenir une relation de confiance. Des cadeaux de faible valeur, comme des stylos ou des tapis de souris, seraient parfois offerts.

Fondé en 2000 en Valais, 3R s’est fortement développé ces dernières années. Depuis 2021, le fonds français Naxicap est devenu son actionnaire majoritaire. La radiologie romande apparaît ainsi de plus en plus comme un actif financier adossé à une activité largement financée par les primes maladie suisses. (acu)