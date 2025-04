Image: watson

Plus d'un Suisse sur cinq se brosse les dents une seule fois par jour

Les adultes devraient se nettoyer les dents «au moins deux fois par jour». Les chiffres montrent qu'en Suisse, ce n'est de loin pas toujours le cas.

Ces vingt dernières années, la santé bucco-dentaire des Suisses s'est «nettement améliorée», se réjouit l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui a diffusé une étude sur le sujet ce lundi matin. En 2022, 71% des Helvètes qualifiaient de «bon à très bon» l’état de leurs dents et gencives.

Malgré cette progression, les chiffres révèlent qu'il y a encore une marge d'amélioration. On découvre en effet que 17,7% des Suisses se brossent les dents une seule fois par jour - un pourcentage qui grimpe à 23,5% chez les hommes, soit plus d'un mâle sur cinq. Chez les femmes, ce taux se situe à 12,1%.

Ajoutons que la part de personnes qui se nettoient les dents moins d'une fois par jour a légèrement augmenté entre 2012 et 2022, passant de 1,8 à 2% de la population. Là encore, les hommes se distinguent (en mal): ils sont 3,2% à adopter un tel comportement, contre à peine 0,8% des femmes.

De plus, le pourcentage d'Helvètes se procédant à un brossage des dents plus de deux fois par jour a chuté de près de 5 points en dix ans. En 2022, ils n'étaient plus que 22,3% du total.

En revanche, de plus en plus de personnes se nettoient les dents deux fois par jour: leur part est passée de 53,7% en 2012 à 58% dix ans plus tard. C'est par ailleurs ce que recommandent les spécialistes et les autorités. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime que «les adultes devraient se brosser les dents au moins deux fois par jour».

L'OFS indique finalement que, dans l'ensemble, les femmes se montrent plus contentes de l'état de leurs dents (74% de satisfaction ) que les hommes (68%). Au vu des chiffres ci-dessus, on comprend peut-être pourquoi. (asi)