Voici à quel point les places de jeu romandes sont infestées par les mégots

En septembre, des bénévoles ont nettoyé 170 aires de jeux en Suisse pour en retirer les mégots de cigarettes. Les chiffres sont impressionnants Une association appelle désormais les communes à agir.

Kari Kälin / ch media

Sous les bancs, les tables, mais aussi près des balançoires, des structures d'escalade ou dans les bacs à sable: les mégots de cigarette sont partout en Suisse.

En septembre, des bénévoles ont débarrassé 170 aires de jeux dans 69 communes et 22 cantons des mégots. L'action a été organisée par l'association «stop2drop», qui se bat pour des aires de jeux sans fumée dans tout le pays. Commençons par une bonne nouvelle: une place de jeux à Berne, une à Stans et une à Sion n'avaient pas un seul mégot.

Bilan décevant

Dans l'ensemble, le bilan de la campagne de collecte est toutefois décevant. En moyenne, il y avait 91 mégots de cigarettes sur les aires de jeux. C'est quatorze de plus que lors de la dernière action de nettoyage en 2022. Seules trois installations n'avaient pas de mégots. Certaines aires de jeux étaient carrément jonchées de déchets.

Les bénévoles ont trouvé 686 mégots au Froschpärkli à Saint-Gall. Du côté romand, la place de jeu du parc des Acacias, à Carouge (GE), arrive en tête avec 457 mégots, suivi de près par la place de jeux de la place d'armes, à Yverdon où on en a dénombré 453.

Fribourg

Place aux jeux pour enfants, rue du Criblet, Fribourg: 308 mégots

308 mégots Schützenmatte, Grande-Place, Fribourg: 348 mégots

348 mégots Place de jeux de Grandes Rames, Fribourg: 4 mégots

4 mégots Place de jeux de la Motta, Fribourg: 39 mégots

39 mégots Place de Jeux, Tour à Boyer, Romont: 76 mégots

Genève

Place de jeux du parc des Acacias, Carouge: 457 mégots

457 mégots Parc Beaulieu, Genève: 35 mégots

35 mégots Parc Beaulieu, Genève : 21 mégots

: 21 mégots Parc de la Clairière, Genève : 73 mégots

: 73 mégots Place de jeux du parc La Grange, Genève : 37 mégots

: 37 mégots Baby plage, Genève: 44 mégots

Jura

Parc du pré de L'étang, Porrentruy: 200 mégots

200 mégots Place de jeux collège Thurmann, Porrentruy: 18 mégots

Neuchâtel

Jardin anglais, Neuchâtel: 198 mégots

198 mégots Place du 12 septembre, Neuchâtel: 301 mégots

Vaud

Place de jeux, allée des Bacounis, Lausanne : 93 mégots

: 93 mégots Terrain de Jeux, quai d‘Ouchy, Lausanne : 43 mégots

: 43 mégots Place de jeux de la Gottettaz, Lausanne: 17 mégots

17 mégots Terrain de Jeux d'Espanade de Montbenon, Lausanne: 224 mégots

224 mégots Place de jeux au lac de Sauvabelin, Lausanne: 110 mégots

110 mégots Place de jeux de la place d‘armes, Yverdon: 453 mégots

Valaisan

Place de jeux du Pré des Soeurs, Ayent : 5 mégots

: 5 mégots Minigolf, Fiesch : 20 mégots

: 20 mégots Place de jeu, Fiesch: 30 mégots

30 mégots Place de jeu Planta, Sion: 51 mégots

51 mégots Place de jeux des Dailles, Sion: 0 mégots

0 mégots Parc public du Furet, Sion: 25 mégots

Les parents le savent bien: il faut constamment faire attention à ce que les bébés et les jeunes enfants ne portent pas à la bouche ces déchets peu ragoûtants. Pour le directeur de stop2drop, Markus Dick, une chose est claire: les cigarettes doivent être bannies de toutes les aires de jeux de Suisse. Premièrement, les mégots de cigarettes constituent un problème environnemental considérable. Deuxièmement, explique-t-il:

«Les enfants copient ce qu'ils voient: si l'on fume sur l'aire de jeux, le risque que les enfants fument eux-mêmes plus tard augmente» Markus Dick

Troisièmement, le tabagisme passif est particulièrement nocif pour les enfants. Et quatrièmement, il considère que les mégots représentent un danger particulier pour la santé des enfants.

Selon Tox Info Suisse, le centre d'information officiel pour toutes les questions relatives aux intoxications, des intoxications graves sont possibles après six mégots avalés ou deux cigarettes entières ingérées.

«Si un enfant a donc ingéré moins de deux cigarettes et qu'il n'a aucun symptôme, ce n'est pas une urgence» Tox Info Suisse

L'année dernière, Tox Suisse a été contacté 219 fois par des parents d'enfants de moins de six ans pour des accidents impliquant des cigarettes ingérées. L'hôpital pour enfants de Zurich dit que les cas qui concernent des enfants qui ont avalé des cigarettes ou des mégots sont relativement rares. «Nous en voyons peut-être trois ou quatre fois par an», explique Georg Staubli, médecin-chef du service des urgences.

Un concept d'aire de jeu sans fumée

Stop2drop développe actuellement une campagne de sensibilisation et un concept prêt à l'emploi pour des aires de jeux sans fumée. L'organisation a écrit une lettre à toutes les communes et villes analysées pour les encourager à bannir les cigarettes des places de jeux pour les plus petits. Markus Dick explique:

«Nous ne voulons pas seulement introduire des interdictions, mais surtout obtenir un changement de culture afin de souligner l'importance d'aires de jeux propres et sans fumée.»

Le coût des aires de jeux sans fumée est faible. En revanche, le nettoyage des mégots de cigarettes coûte cher. Selon l'Office fédéral de l'environnement, le littering de cigarettes coûte 52 millions de francs par an.

Sur l'aire de jeux de Mettlen à Kriens (LU), il n'y avait que trois mégots de cigarettes. Image: Barbara Inglin

Les aires de jeux sans fumée sont populaires. Selon un sondage de l'Office fédéral de la santé publique datant de 2022, 78% des personnes interrogées y sont favorables.

Jusqu'à 1000 francs d'amende

Certaines communes suisses ont déjà mis en place une interdiction de fumer sur les aires de jeux, mais leur nombre total est inconnu. Plusieurs cantons, dont Zurich, Saint-Gall, Lucerne et Argovie, encouragent les aires de jeux sans fumée dans le cadre de programmes de prévention du tabagisme.

Dans le canton de Genève, il y a une interdiction de fumer généralisée dans certains lieux en plein air, dont les aires de jeux. Les personnes qui allument malgré tout une cigarette s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1000 francs.

Le Schlüsselmätteli de Stans obtient un résultat exemplaire. Image: Verein «stop2drop»

Dans le canton de Berne, en revanche, le parlement s'est prononcé il y a un an contre une interdiction de fumer sur les aires de jeux dans tout le canton. Les élus ont argumenté qu'une interdiction de fumer serait difficile à mettre en œuvre. Ils craignaient même que davantage de mégots de cigarettes ne traînent sur les aires de jeux si les cendriers étaient démontés.

En mai, le parlement de la ville de Saint-Gall a supprimé du règlement de police l'interdiction de fumer sur les aires de jeux municipales. Un comité dirigé par la députée et médecin Esther Granitzer (UDC) a maintenant lancé une initiative populaire.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci