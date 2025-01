Les bouteilles suisses pourraient changer de look. Image: watson

Les bouteilles d'alcool suisses bientôt comme les paquets de clopes?

Aux Etats-Unis, le docteur Vivek Murthy recommande l'apposition de symboles de danger sur les boissons alcoolisées. Un moyen de sensibiliser la population au lien entre alcool et cancer. En Suisse, la question se pose également.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Suisse»

Les Suisses achètent environ 100 litres de boissons alcoolisées chaque année, soit huit litres de substance pure. Le vin et la bière occupent une place de choix dans notre société. Il n'en va pas autrement aux Etats-Unis, où la chute actuelle des actions des brasseurs et des distillateurs suscite de vives réactions.

Pour comprendre la situation, il faut s'intéresser à une recommandation du médecin généraliste américain, Vivek Murthy. Il demande au Congrès d'autoriser des pictogrammes d'avertissements sur les boissons avec alcool, qui permettraient de mettre en garde contre les risques de cancer à l'image des paquets de cigarettes.

Au Canada, un projet pilote en 2017 a étudié l’utilisation des avertissements, mais il a été rapidement stoppé sous la pression du lobby des spiritueux. Image: Canadian Institute for Substance Use Research

Lien de cause à effet avec le cancer démontré

«Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) classe l'alcool parmi les substances cancérigènes pour l'humain depuis 1988», explique Daniel Dauwalder de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ce lien entre alcool et cancer s'est depuis lors confirmé scientifiquement.

«Une de nos études a montré que l'alcool provoque plus de 1500 décès par an en Suisse. 36% d'entre eux sont liés au cancer, principalement de la bouche et du pharynx, de l'appareil digestif, de la prostate chez les hommes et du sein chez les femmes.» Markus Meury de l'organisation Addiction Suisse

De son côté, la Croix-Bleue parle d'un risque très élevé de maladie. «On sait que cela augmente le risque de sept types de cancer», déclare Martin Bienlein de la Croix-Bleue Suisse. Malheureusement, au moment du diagnostic, on ne relève pas souvent la consommation d'alcool. En partie parce que les médecins en consomment eux-mêmes et minimisent les effets néfastes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces derniers existent même pour une consommation modérée. Dans une étude parue dans The Lancet en 2023, des chercheurs suisses et danois constataient qu'il était impossible de fixer un seuil en-deçà duquel on pourrait totalement exclure un quelconque risque. Il faut en effet savoir que la moitié des cancers attribuables à l'alcool sont dus à une consommation légère ou modérée.

Par «modéré», on entend – au sein de l'Union européenne – moins de 1,5 litre de vin, de 3,5 litres de bière ou de 4,5 décilitres de spiritueux par semaine. Pour l'année écoulée, l'étude attribue des milliers de nouveaux cas, des cancers du sein pour moitié, à ce niveau de consommation. Plus d'un tiers des malades avaient même une consommation encore moins importante.

Les effets positifs controversés

Pour le spécialiste de l'OFSP, les éventuels bénéfices de l'alcool pour la santé sont controversés.

«Les risques sont avérés» Daniel Dauwalder

Toutefois, les auteurs de l'étude mentionnent également des effets positifs. Ce que confirme Markus Meury d'Addiction Suisse:

«Cela peut probablement aider pour certains problèmes cardiaques et contre le diabète. Mais à partir d'un demi-verre par jour, les bénéfices ne s'observent plus sans contrepartie»

Et à partir d'un verre par jour, les effets négatifs l'emportent donc sur les effets positifs.

L'objectif de Vivek Murthy est de réduire les risques de cancer pour la population américaine avec plus de mises en garde. Cela rappelle les efforts entrepris pour le tabac, qui ont conduit à un recul spectaculaire du phénomène, écrit le journal américain Financial Times. Selon le généraliste, il s'agit ainsi de sensibiliser la population. Il s'appuie sur les données les plus récentes, qui révèlent que moins de la moitié des Américains savent que la consommation d'alcool augmente le risque de cancer.

Et en Suisse?

En Suisse non plus, ce lien n'est pas très connu, assure Markus Meury. Martin Bienlein partage également son avis:

«La Croix-Bleue part du principe que le risque de l'alcool pour la santé est soit méconnu, soit sous-estimé, et dans tous les cas, minimisé. Trop souvent, c'est la notion de plaisir qui revient, alors qu'il s'agit en fait bel et bien de dépendance.»

L'enquête Santé et style de vie interroge la population tous les quatre ans sur ses connaissances en la matière.

«Il en ressort que cela va certes en s'améliorant, mais que les notions sont encore très insuffisantes, notamment en ce qui concerne les risques de cancer»

Seule la moitié de la population sait que l'alcool peut provoquer des cancers de la bouche et de la gorge, et seul un tiers sait pour le cancer du sein.

Efficaces, oui, mais pas toujours

Il est donc urgent d'informer, demande le représentant d'Addiction Suisse. Reste à savoir si des symboles sur des bouteilles suffiront.

«Une étude canadienne montre que de telles mesures accroissent les connaissances des consommateurs, mais seulement si les dessins sont suffisamment grands et visibles» Addiction Suisse

Les menaces de mort sur les paquets de cigarettes ont certes des répercussions, «mais il faut changer régulièrement les images et les slogans. Sinon, les gens s'y habituent», explique Markus Meury.

Le discours de Daniel Dauwalder de l'OFSP ne diffère pas: selon lui, les textes ont bien davantage d'impact lorsqu'on les associe à des images.

«Des études démontrent l'efficacité des mises en garde» Daniel Dauwalder

De son côté, «La Croix-Bleue part du principe que les mises en garde ont un effet», complète Martin Bienlein. En outre, comme pour tous les autres aliments, les valeurs nutritives et le nutri-score doivent également figurer de manière bien visible sur les étiquettes. «L'alcool n'est pas une denrée comme une autre, quoi que l'industrie veuille nous faire croire», soutient-il.

«Les producteurs refusent de jouer le jeu»

La gastronomie serait également concernée par une sensibilisation accrue. La faîtière Gastrosuisse refuse pour l'heure de prendre position et ne se sent pas encore en mesure de le faire, justifie sa porte-parole.

On fait souvent référence à la responsabilité individuelle, commente Markus Meury d'Addiction Suisse. Or, une décision de consommation responsable n'est possible que sur la base d'une information correcte, poursuit l'expert.

«Il est intéressant de voir que certains producteurs s'opposent bec et ongles à une information détaillée pour les consommateurs quant aux risques du produit» Markus Meury

«A partir de 2026, l'Irlande deviendra officiellement le premier pays à introduire des avertissements obligatoires concernant la grossesse et le cancer», indique le représentant de la Croix-Bleue. La loi a déjà été adoptée. En parallèle, les fabricants d'alcool ont déjà commencé à «imprimer» eux-mêmes des mises en garde sur les étiquettes. «Rien de tel n'est prévu en Suisse pour l'heure pour les boissons alcoolisées», conclut Daniel Dauwalder.

(Adaptation française: Valentine Zenker)