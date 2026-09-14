Exit le blanc, Visana change les cartes de ses plus de 700 000 assurés ( chiffres communiqués en 2025 ). Image: montage watson

Cette assurance maladie change ses cartes: Berne enquête

Certains clients de Visana ont eu droit à un renouvellement plutôt inhabituel de leur carte d'assuré cette année. L’assureur a remplacé des cartes encore valables, notamment pour passer du blanc au rouge. Une opération qui interpelle l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Plus de «Suisse»

Les nouveaux assurés LAMal de Visana avaient déjà reçu leur carte en janvier. Cet été, une seconde est arrivée dans leur boîte aux lettres, alors que la première était toujours valable, relate La Matinale sur RTS La Première.

Et la pratique étonne l’OFSP. Selon l’office, une carte d’assuré devrait normalement être remplacée pour des motifs techniques, en raison de sa date de validité ou parce que certaines informations doivent être actualisées. Il annonce qu’il «va mener des vérifications auprès de Visana».

Un changement de cartes au coût secret chez Visana

Interrogée par ses assurés, la hotline de Visana évoque notamment une raison étonnante: le design. L’assureur a en effet abandonné ses anciennes cartes blanches pour de nouveaux exemplaires rouges. Son porte-parole confirme au média public un «changement d’identité de marque», tout en avançant également une raison technique: la disparition des bandes magnétiques, qui ne sont désormais plus obligatoires.

Pourquoi alors remplacer immédiatement toutes les cartes encore valables? Visana explique avoir choisi de procéder au changement en une seule fois afin de ne pas devoir gérer deux systèmes en parallèle.

Le montant de l’opération reste confidentiel. L’assureur met en revanche en avant l’aspect environnemental de ses nouvelles cartes. Reste que leur remplacement intervient alors que les anciennes cartes pouvaient encore être utilisées et que de nouvelles hausses de primes doivent être annoncées à la fin du mois, note enfin La Matinale. (hun)