Suicide: Des spécialistes inquiets du retour de l'«accident de personne»

Les entreprises de transports publics voulaient ainsi éviter les effets d'imitation. Mais le changement a suscité de plus en plus de questions et de réactions négatives. Ce qui explique la machine arrière opérée par les CFF. (ats)

Les CFF ont décidé de faire machine arrière. Ils informeront de manière uniforme et transparente sur les «accidents de personnes», expression qui sera utilisée sur tous leurs canaux à partir du 4 juin 2025. Cela afin de permettre aux voyageurs de mieux comprendre les interruptions, d'en évaluer les conséquences et de s'informer sur les alternatives de voyage.

Selon la ZGPP, le terme «accident de personne» est clairement contraire aux recommandations de la prévention du suicide. Il ne fait pas explicitement référence à un suicide, mais suggère indirectement une telle intention. C'est pourquoi la ZGPP a lancé un appel direct aux CFF pour une communication plus sensible.

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit: La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143 Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147 Urgences médicales au 144 stopsuicide.ch

Comment aider les sinistrés de Blatten

Le pire est arrivé dans la vallée du Lötschental. On vous explique comment aider depuis chez vous les villageois qui ont tout perdu.

Le 19 mai dernier, les habitants de Blatten (VS) ont dû être évacués. La montagne au-dessus du village du Lötschental avait fortement bougé, et il fallait s'attendre à tout moment à un éboulement important. Neuf jours plus tard, ce mercredi, le scénario tant redouté s'est produit. Des masses d'éboulis se sont détachées du Petit Nesthorn, et sont tombées dans la vallée en même temps que des parties du glacier du Birch.