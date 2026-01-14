La grippe saisonnière n'a pas encore dit son dernier mot. Image: Shutterstock / Imago, montage watson

Le pic de grippe est-il passé en Suisse? Ce que disent les chiffres

D’après les données de l'OFSP, le pic de grippe pourrait être passé en Suisse. Cependant, les autorités restent prudentes, car la circulation virale reste encore élevée.

La vague de grippe continue de toucher fortement la Suisse, même si de premiers signes de stabilisation apparaissent.

Le nombre de cas confirmés en laboratoire a reculé la semaine dernière, mais il reste trop tôt pour affirmer que le pic épidémique est désormais derrière nous, selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La situation, canton par canton

Dans son dernier bulletin, l’OFSP fait état d’une incidence toujours élevée, avec de fortes disparités régionales.

Parallèlement, les indicateurs de surveillance, notamment dans les eaux usées et les consultations médicales, montrent une présence marquée de charge virale, tandis qu’un nouveau sous-groupe du virus de la grippe A (H3N2) est également présent en Suisse, sans signe de gravité accrue à ce stade.

En Romandie, la situation est relativement homogène, en dehors du canton du Jura qui culmine 45,43 cas confirmés pour 100 000 habitants. Arrive ensuite Neuchâtel (27,3), suivi de Vaud (27,13), Valais (22,35), Genève (21,65) et Fribourg (19,04). Le canton de Berne se situe quant à lui à un niveau médian de à 28,29.

A l'échelle nationale, le nombre le plus élevé de cas confirmés a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville (60,08) et de Soleure (43,13); le plus faible a été enregistré dans les cantons de Schwyz (10,66), Obwald (12,61) et Zoug (14,21).

Vers la fin de la saison de grippe?

D'après les dernières données de l'OFSP, il semblerait que le pic de grippe ait amorcé sa descente pour la saison 2025/2026. Le tableau ci-dessous montre en effet une baisse significative au 11 janvier par rapport à la semaine précédente.

Il est à noter qu’il n’est pas encore possible à ce stade d’affirmer que la vague est définitivement passée. Les autorités sanitaires appellent à la prudence, rappelant que l’évolution de la grippe peut varier selon les régions et que les indicateurs de surveillance restent à un niveau élevé, notamment en ce qui concerne les consultations pour infections respiratoires aiguës. (ysc/ats)