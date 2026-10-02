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Attention à ces biscuits Kägi: ils sont dangereux

Attention à ces biscuits Kägi: ils sont dangereux

La Confédération helvétique sonne l'alarme et ordonne le rappel de plusieurs produits du biscuitier suisse Kägi.
02.10.2026, 17:3302.10.2026, 17:33

Attention si vous avez des biscuits Kägi dans vos placards. Le fabricant suisse procède au rappel de plusieurs lots de ses biscuits au beurre en raison d'un risque de contamination par des corps étrangers métalliques. Les produits concernés ne doivent plus être consommés.

Le rappel, annoncé vendredi 2 octobre, concerne plusieurs formats de Kägi Butterbiscuits. La marque précise que cette mesure est prise par précaution afin de protéger les consommateurs et explique:

«Nous avons identifié un risque de contamination par des corps étrangers métalliques»

Quels biscuits Kägi sont concernés?

Les paquets de Kägi Butterbiscuits (réd. biscuits au beurre) 3x200 g portant les codes de lot KHR ou KHQ et la date de durabilité minimale du 28 août 2027 sont rappelés.

Attention à ces biscuits Kägi: ils sont dangereux
Tous les paquets ne sont pas concernés. Il faut vérifier les numéros de lot et date de consommation.Image: montage watson

Sont également concernés les Kägi Butterbiscuits 200 g et 2x200 g portant le code de lot KHR et la même date de durabilité minimale, ainsi que les Kägi Butterbiscuits mini 1650 g affichant une date de durabilité minimale au 28 août ou au 28 septembre 2027.

Kägi précise que ses autres produits ne sont pas concernés. Il en va de même pour les biscuits au beurre portant d'autres codes de lot ou d'autres dates de durabilité minimale.

Les consommateurs qui possèdent l'un des produits concernés sont invités à ne pas le manger. Les paquets peuvent être rapportés dans le magasin où ils ont été achetés afin d'obtenir le remboursement du prix d'achat. Le fabricant n'indique pas dans son communiqué si des incidents liés à la présence de fragments métalliques ont été signalés. (hun)

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