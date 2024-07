Traces de radioactivité dans des épices et du thé turcs en Suisse

Le césium 137 et le strontium 90 apparaissent lors d'accidents de réacteurs nucléaires et de tests de bombe. Ils perdent la moitié de leur activité après 30 ans. Au-delà de cette «demi-vie», ils peuvent laisser des traces dans la nature , indique jeudi le laboratoire cantonal de Bâle-Ville.

On pourrait croire que moins les risques sont réels, plus l'erreur est humaine. Or, dans un pays qui va bien, déclencher une alarme pour de faux, comme lundi matin dans les cantons de Vaud et du Valais, renforce un réflexe dévastateur chez les citoyens suisses.

Déjà que les lundis matins n'ont jamais été des sinécures, Vaudois et Valaisans ont été tirés du lit par la peau des fesses, ce 15 juillet. Toutes sirènes dehors, nos autorités ont propagé une panique générale et inédite, pendant une bonne quinzaine de minutes.