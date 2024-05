Un fromager suisse en prison pour un brie mortel

L'ancienne fromagerie de Steinerberg (SZ) a infecté 34 consommatrices et consommateurs en deux ans. Image: watson

Un fromager du canton de Schwyz a été condamné pour le décès de sept personnes et l'intoxication de treize autres personnes qui avaient mangé son brie rempli de listeria.

Un ancien fromager schwyzois écope de 2 ans de prison avec sursis pour homicides par négligence. Entre 2018 et 2020, il a produit et vendu du brie infesté de listeria. La consommation de ce fromage avait provoqué sept décès et rendu très malades au moins 13 personnes.

La sanction infligée au prévenu par le Tribunal de district de Schwyz est assortie d'une peine pécuniaire avec sursis de 80 jours-amende à 120 francs, indique la Cour mercredi.

Le procès s'est déroulé en procédure accélérée, les parties étant tombées d'accord sur la condamnation et la peine infligée. Les juges ont reconnu l'accusé coupable d'homicides par négligence, de lésions corporelles et de lésions corporelles graves par négligence, ainsi que d'infraction à la loi sur les denrées alimentaires.

Trente infections en deux ans

Au total, la bactérie issue de l'ancienne fromagerie de Steinerberg (SZ), fermée suite au scandale, a infecté 34 consommatrices et consommateurs en deux ans, indique mardi le Ministère public schwyzois. Dans son acte d'accusation toutefois, l'autorité d'enquête ne tient compte que de vingt cas dont sept mortels.

Dans dix cas, la procédure pénale a été classée, car la bactérie n'était pas à l'origine des problèmes de santé des personnes malades, ou parce que les personnes concernées ont retiré leur plainte. Dans quatre autres cas, les coordonnées des victimes présumées sont restées inconnues.

Négligeant dans ses contrôles

Selon l'acte d'accusation, l'exploitant de l'ancienne fromagerie a négligé son devoir de contrôle des denrées alimentaires. Une inspection de la fromagerie incriminée a permis de découvrir la présence des bactéries de listeria en mai 2020.

Une analyse scientifique mandatée par la Confédération a permis de faire un lien entre la découverte de mai 2020 et des cas d'infection à la listeria en 2018. Le chimiste intercantonal d'Uri, Schwyz, de Nidwald et d'Obwald a déposé plainte contre l'exploitant de la fromagerie en juillet 2020.

Chez les personnes disposant d'un système immunitaire intact, une infection à la listeria n'entraîne, en principe, que des symptômes légers ou aucun symptôme. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli peuvent, en revanche, développer différents symptômes graves entraînant, parfois, la mort. (ats)