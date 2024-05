Migros renonce au Nutri-Score, mais l'UE pourrait le lui imposer

Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»

Sara Stalder s'irrite de la motion par laquelle le Parlement anticipe la décision de l'UE, ce qui est «absurde», selon elle. L'introduction obligatoire du Nutri-Score en Suisse n'est désormais plus d'actualité. C'est précisément pour anticiper une obligation que sa commission a lancé la motion, rétorque le conseiller aux Etats Benedikt Würth.

Sara Stalder et Benedikt Würth défendent également des positions opposées en ce qui concerne la voie particulière de la Suisse par rapport à l'Union européenne (UE). En effet, cette dernière se demande actuellement si le Nutri-Score doit être rendu obligatoire dans ses pays membres. La décision est en suspens, notamment parce que certains Etats, dont l'Italie, s'y opposent fortement.

Plus un produit est haut dans la pyramide, moins il faut en consommer.

Confronté à l'affirmation selon laquelle des produits comme le fromage et la viande se situent également en haut de la pyramide alimentaire et justifient donc l'indication du Nutri-Score, le politicien saint-gallois souligne l'importance de permettre l'accès à une alimentation saine.

Une chaîne de restos indiens galère en Suisse à cause d'une recette secrète

Il se félicite de la décision de Migros de ne pas poursuivre le Nutri-Score. Selon lui, l'approche de l'étiquetage nutritionnel est erronée, car elle se concentre uniquement sur le produit individuel. Lors de son intervention au Conseil des Etats, Benedikt Würth s'est prononcé en faveur de la pyramide alimentaire, connue de tous, comme étant l'instrument le plus important pour l'information des consommateurs.

«Le motif de Benedikt Würth est très clair, l'AOP-IGP a peur que le Nutri-Score fasse baisser les ventes de ses produits», explique Sara Stalder. Les aliments traditionnels comme le gruyère et la saucisse à rôtir de Saint-Gall restent un atout important, selon elle.

Le Nutri-Score change ses règles et ça ne plait pas à tout le monde

Benedikt Würth, alors président de la CSEC-E, a été le moteur de la motion. Le conseiller aux Etats du Centre préside également l'association AOP-IGP, qui octroie aux spécialités traditionnelles suisses, principalement le fromage et la viande, un label de qualité protégé par la loi.

La Commission est d'avis, entre autres, que l'utilisation du Nutri-Score doit rester facultative et que son utilisation doit être laissée aux acteurs du marché.

Au niveau politique, la critique à l'égard du Nutri-Score s'est manifestée dans une motion adoptée par le Parlement en mars. La Commission de l'économie, de la formation et de la culture du Conseil des Etats (CSEC-E) y demande au Conseil fédéral de préciser comment le Nutri-Score est utilisé. La révision prochaine de la loi sur les denrées alimentaires se prête à cet exercice.

En effet, selon Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs, le Nutri-Score a été discrédité ces dernières années par de nombreux arguments polémiques, voire erronés. Migros semble maintenant avoir cédé à la pression des lobbyistes et des politiques.

Mardi, Migros a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas l'étiquetage de ses produits avec le Nutri-Score trois ansseulement après sa mise en place par l'enseigne. Pour rappel, l'objectif était d'aider le consommateur à se nourrir plus sainement. Le Nutri-Score sera progressivement retiré des produits Migros, l'expérience ayant montré que son utilité était trop faible par rapport aux coûts élevés. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde.

Le Nutri-Score attribue une note de A à E aux produits. Si les valeurs nutritives d'un aliment sont particulièrement bonnes, il obtient un A vert. Les produits ayant les valeurs nutritives les plus mauvaises obtiennent un E rouge.

