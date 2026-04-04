Un randonneur perd la vie au Grosser Mythen

Un randonneur a perdu la vie vendredi sur le Grosser Mythen, dans le canton de Schwyz, après avoir été emporté par une avalanche et précipité dans une paroi rocheuse.

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Son compagnon, lui aussi pris dans la coulée, a survécu en s’agrippant à un arbre. Keystone

Un randonneur a perdu la vie vendredi au Grosser Mythen, dans le canton de Schwyz. Il a été emporté par une avalanche avec un autre randonneur et précipité par dessus une paroi rocheuse. Son compagnon d'infortune a pu s'accrocher à un arbre, ce qui lui a sauvé la vie.

Selon la police cantonale, les deux jeunes hommes étaient partis en randonnée dans la matinée. Equipés de cordes, ils se sont engagés sur le sentier menant au sommet du Grosser Mythen.

En raison des importantes quantités de neige, ils ont interrompu leur ascension peu avant 14h00. Lors de la descente, les randonneurs ont toutefois été emportés par une avalanche. L'identification de la victime était toujours en cours vendredi soir. (dal/ats)