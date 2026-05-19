Cette initiative veut sauver les «petites héroïnes» suisses

Les apiculteurs suisses lancent une initiative populaire pour mieux protéger les abeilles et inscrire la pollinisation dans la Constitution fédérale.

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Selon les apiculteurs, les mesures politiques actuelles ne suffisent plus pour enrayer l’effondrement des populations d’abeilles en Suisse. Image: Initiative abeilles/Andrena Bimaculata

Les abeilles doivent être mieux protégées en Suisse. Les associations d'apiculture de tout le pays lancent, mardi, une initiative populaire visant à inscrire la protection de la pollinisation dans la Constitution.

Les abeilles vont mal. Près de la moitié des quelque 600 espèces sauvages en Suisse sont menacées et 59 sont déjà éteintes. La biomasse des insectes a diminué de plus de trois quarts en 30 ans, rappellent les initiants dans un communiqué. Outre les apiculteurs, l'alliance se compose des Amis de la Nature et de la fondation Future 3.



Les mesures du gouvernement n'ont pas suffi. C'est aujourd'hui au peuple d'exercer la pression nécessaire pour préserver ces êtres indispensables aux écosystèmes.

«Inestimable pour l'économie et la société»

«Plus de 80% des plantes à fleurs dépendent des abeilles et des insectes pollinisateurs pour produire des fruits et se reproduire, y compris les baies, les fruits et les légumes. Selon le Conseil fédéral, la pollinisation des cultures représente à elle seule une valeur annuelle pouvant atteindre 479 millions de francs.» Les initiants

«Indispensables pour l'alimentation»

«La diversité dans nos jardins, les champs et, par conséquent dans notre assiette, nous la devons au travail assidu des abeilles et autres insectes pollinisateurs. De nombreuses cultures, telles que les baies, les pommes ou les courges, dépendent de la pollinisation. Ces aliments fournissent en outre des vitamines et des nutriments essentiels.» Les initiants

«Irremplaçables» pour de bonnes récoltes

«Nos plantes sont pollinisées par les abeilles mellifères, mais aussi par plus de 600 espèces d’abeilles sauvages, des mouches, des coléoptères et des papillons. Cette diversité garantit une pollinisation fiable et assure les récoltes. Les pollinisateurs se complètent, en fonction des conditions atmosphériques et des différentes périodes.» Les initiants

«Vitales pour une nature riche»

«Les abeilles et les insectes pollinisateurs permettent à de nombreuses plantes de se reproduire et à la nature de fleurir. Cela profite aux humains et aux animaux qui dépendent de ces plantes. Les insectes sont eux-mêmes une source de nourriture indispensable pour de nombreux oiseaux, poissons et mammifères.»

«Digne de protection»

«Les insectes vivent sur Terre depuis des millions d’années. La multiplicité de leurs espèces est stupéfiante. Mais en quelques décennies, leur nombre a diminué de plus de trois quarts. La disparition de leurs habitats et de leurs sources de nourriture, ainsi que les maladies et les espèces envahissantes menacent les populations d’abeilles et d’autres pollinisateurs. Avec une initiative abeilles, nous voulons stopper cette extinction, car les petites héroïnes sont irremplaçables.»

Que demande le texte?

En clair, la Confédération et les cantons doivent garantir la pollinisation des plantes sauvages et cultivées par les insectes et mettre les à disposition les moyens financiers et les ressources humaines nécessaires à cet effet. L'initiative ne définit pas la manière d'atteindre cet objectif. (jah/ats)