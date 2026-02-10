faible pluie
Ikea rappelle les lampes NYMANE jugées dangereuses

NYMÅNE Wand-/Leseleuchte weiss
L’applique murale Nymåne incriminée.Image: Ikea

«Risque de choc électrique»: Ikea rappelle des lampes

Ikea rappelle en urgence ses appliques murales Nymåne en raison d’un défaut d’isolation pouvant causer une électrocution.
10.02.2026, 12:4210.02.2026, 12:42

Toute personne possédant une applique murale Nymåne d’Ikea doit cesser son utilisation et l'apporter dans un centre pour en obtenir un remboursement intégral. Aucune preuve d'achat ne sera demandée, indique le géant de la vente de meubles. Il précise que les clients «doivent immédiatement cesser de l'utiliser».

Comme l’indique Ikea sur son site, un risque d’électrocution existe sur ces modèles de lampes, en raison d’un câble insuffisamment isolé. Les produits concernés peuvent être identifiés grâce à l’estampille de date et au numéro de fournisseur.

«L'isolation d'un câble s'avère insuffisante, ce qui entraîne un risque de choc électrique»

Il s’agit des modèles suivants:

  • Nymåne applique/liseuse, blanc, référence du produit: 203.569.09.
  • Nymåne applique/liseuse, anthracite, référence du produit: 504.152.24.
  • Nymåne applique double, blanc, référence du produit: 204.286.47.
Dates de fabrication concernées (AASS):
Dates de fabrication allant de 2217 à 2550, avec le numéro de fournisseur 23241. Les produits dont l’estampille de date est antérieure à 2217 ou postérieure à 2550, ou dont le numéro de fournisseur diffère, ne sont pas concernés par ce rappel.

(ome)

NYMÅNE Doppelwandleuchte, weiss
La Nymåne en applique double.Image: Ikea
