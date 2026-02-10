Crans-Montana resserre les règles autour du mémorial. Keystone

Les bougies sont interdites au mémorial des victimes du Constellation

Après un départ de feu causé par des bougies, la commune de Crans-Montana interdit désormais leur usage au mémorial dédié aux victimes du Constellation.

La commune de Crans-Montana réagit à la suite de l'incendie qui s'est produit, dimanche matin, au niveau du mémorial dédié aux victimes du drame du bar «Le Constellation». Les bougies y sont désormais interdites.

Dimanche peu avant 6 heures, le feu avait endommagé plusieurs objets commémoratifs, avait indiqué la Police cantonale valaisanne. Le livre de condoléances avait lui pu être conservé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu s’était déclaré au niveau des bougies disposées sur une table, au centre du mémorial.

Le mémorial des victimes à Crans-Montana a pris feu

Afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise, la commune de Crans-Monatana annonce, mardi dans un communiqué de presse, avoir décidé d'y interdire les bougies. Les fleurs et autres objets de souvenir ont été déplacés de quelques mètres et installés dans le kiosque en bois situé en face de la chapelle Saint-Christophe.

«En raison des prévisions météorologiques, le livre du souvenir est désormais placé à l’intérieur de la chapelle et reste accessible à tout le monde et en tout temps, afin d’y déposer un message de soutien et de recueillement», précisent encore les autorités. (jah/ats)