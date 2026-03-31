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Attention à cette arnaque visant les clients de Coop et Migros

Cumulus Migros et Coop Supercard
Les bénéficiaires des programmes Cumulus et Supercard doivent se méfier.Image: Migros/Keystone

Attention à cette arnaque visant les clients de Coop et Migros

Des escrocs s'en prennent aux utilisateurs de la Supercard et de la Cumulus. Le phénomène est en plein boom en Suisse.
31.03.2026, 11:3531.03.2026, 11:35

Un SMS ou un e-mail vous alertant que vos points collectés à l'aide de votre Supercard ou de votre carte Cumulus sont sur le point d'êtres perdus? Méfiez-vous, il s'agit probablement d'une arnaque.

Selon un récent rapport de l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), relayé par 20 minutes, ce type d'escroquerie connaît un vrai essor en Suisse ces derniers mois.

Le top 50 des marques suisses cache des surprises

Misant sur la «peur de rater quelque chose», la fameuse «FOMO» en anglais, les malfaiteurs proposent d'échanger les crédits présumément expirant contre toutes sortes de cadeaux. Un lien accompagne le tout, invitant au final à remplir ses données de carte de crédit.

Swisscom et UBS touchés

Coop et Migros ont connaissance de ces tentatives de phishing. Contactée par 20 minutes, Coop rappelle qu'«en principe, les superpoints ne peuvent pas expirer».

Outre les deux détaillants, des grandes marques suisses comme Swisscom et UBS sont également visées. (jzs)

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Les Suisses sont-ils déçus par les restos? Dites-nous tout
Le secteur est en crise. Plus de 1000 établissements ont fait faillite et 40% des tenanciers enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires. A l’inverse, la food n’en finit plus de séduire les réseaux sociaux. Pour tenter d’y voir plus clair, watson se demande ce que les clients suisses attendent des restaurants en 2026. Participez à notre sondage.
Des marges rachitiques, des plateformes de livraison agressives, un personnel volatile, des prêts Covid à rembourser, un pouvoir d’achat secoué, des concurrents trop nombreux, des loyers hors de prix. Si le monde de la restauration est en crise, les difficultés, elles, sont plurielles.
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