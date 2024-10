Gstaad va rejoindre le Magic Pass l'été prochain

«Avec l'arrivée de Gstaad (BE), les détenteurs du Magic Pass pourront découvrir l’ouest de l’Oberland bernois et les Alpes vaudoises. Les remontées mécaniques de Gstaad incluent également Rougemont, Schönried, Saanenmöser, Zweisimmen et St. Stephan»

Alors que les primes maladie flambent, les assureurs se querellent

Le secteur des caisses maladie souhaite désormais parler d’une seule voix et va créer une association commune. Mais les assurances ont de la peine à se mettre d'accord entre elles.

On recherche une «personnalité au leadership affirmé» qui doit également avoir des «qualités de travail en équipe», de la «force de persuasion», une «capacité d'analyse rapide», un «talent pour la négociation», de «l’empathie», une «assurance dans son attitude» ainsi qu’une «bonne compréhension des enjeux et processus de politique de santé». Sans oublier un diplôme universitaire et des «compétences excellentes en allemand et en français».