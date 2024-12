Verbier est l'une des stations de ski les plus chères de Suisse, selon Cler. Image: watson

Skier sans exploser son budget? Voici les prix selon votre profil

Passer une semaine sur les pistes de ski peut se révéler coûteux en Suisse. Une enquête, publiée ce jeudi, compare le prix de 14 stations helvétiques pour trois catégories de clients.

Plus de «Suisse»

Pour de nombreux Helvètes, la saison froide rime avec vacances au ski. Un loisir très populaire, mais également coûteux, estime la Banque Cler, qui analyse les prix pratiqués en Suisse depuis 2019. L'institut a diffusé, ce jeudi, les résultats de l'enquête consacrée à l'hiver 2024-2025. Verdict? Le coût d'une semaine au ski a augmenté de 6% par rapport à la saison passée.

C'est «une bonne nouvelle», estime Cler: «Après une hausse sensible du coût les années passées, cette augmentation est comparativement modeste». L'an dernier, en effet, l'augmentation avait été de 24%.

La banque a «passé au crible» 14 domaines skiables suisses. Ses estimations portent sur la période entre le 1ᵉʳ et le 8 mars 2025, pendant laquelle ont lieu les vacances scolaires ou sportives dans la plupart des cantons.

Sans surprise, les prix varient sensiblement d'une station à l'autre. Les destinations les plus chères sont Zermatt, Saint-Moritz et Verbier, les moins chères Airolo, Engelberg-Titlis et Adelboden-Lenk. Dans certains cas, la différence de prix entre deux domaines peut atteindre 230%.

Pourtant, ce qui influence le plus la facture finale est le profil de la clientèle. Trois situations sont considérées: une famille de quatre personnes, un couple et un étudiant parti avec deux amis.

Une famille de quatre personnes

Pour passer une semaine sur les pistes, une famille avec deux enfants doit se préparer à débourser, en moyenne, 5604 francs, avance Cler. Ce chiffre comprend les frais liés à l'hébergement, au forfait de ski, à la location de skis et à l'école de ski. Ces deux derniers éléments n'influencent que partiellement la facture finale: l'hébergement et les tickets représentent près de 80% du budget total.

Avec 3364 francs, Airolo est la destination la moins chère, tandis que Zermatt est la plus onéreuse: il faut dépenser près de 8000 francs pour passer une semaine dans la station valaisanne. Il est intéressant de souligner que la première propose quelque 30 kilomètres de pistes, contre 360 pour la deuxième.

A noter également que les familles sont la seule catégorie qui a vu les coûts globaux diminuer par rapport à la dernière saison. La facture moyenne a ainsi baissé de 4%.

Un couple

Pour les couples, les coûts ont augmenté de 13% par rapport à la saison passée, principalement à cause de la hausse des prix des hôtels, indique Cler. Ainsi, la facture moyenne se situe autour des 5400 francs (contre 4764 en 2023). Ce budget comprend l'hébergement, le forfait de ski et la location du matériel.

Comme pour les familles, les différences de prix entre les domaines sont sensibles pour les couples. On passe ainsi des 2382 francs d'Airolo aux 8019 francs de Zermatt. Les domaines de Gstaad (6267) et de Verbier (7889) sont également particulièrement chers.

Un étudiant

Les étudiants qui décident de partir avec des amis sont également confrontés à une hausse des prix, bien qu'en moindre mesure par rapport aux couples. Dans ce cas de figure, la facture moyenne a augmenté de 5%, passant de 1546 à 1621 francs.

Les coûts varient entre les quelque 800 francs d'Airolo et les 2096 de Saint-Moritz, la station la plus chère, suivie par Jungfrau Ski Region (1976) et Zermatt (1965).

L'importance de réserver tôt

Indépendamment de la catégorie de vacanciers, l'hébergement constitue toujours la dépense la plus importante. Pour cette raison, Cler conseille de commencer ses recherches avec suffisamment d'avance. En effet, les prix des nuitées d’hôtel affichent une nette tendance à la hausse au cours de l’année.

«Les réservations anticipées peuvent aider à alléger nettement la facture» Cler

Concernant Airbnb, la banque a observé que la disponibilité des hébergements recule au fil des mois. Encore une fois, agir en avance peut se révéler intéressant.

Les forfaits de ski représentent une autre dépense importante, soit environ 20% du budget. Par rapport à l'hébergement, pourtant, les prix des cartes journalières ont légèrement baissé.