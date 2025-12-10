assez ensoleillé
Fribourg: le téléski de la Chia va mettre la clé sous la porte

Vue depuis La Chia, Bulle, Fribourg.
L'imprenable vue sur La Chia.dr

Ce téléski romand historique va mettre la clé sous la porte

Actif depuis 1941, le téléski de La Chia, dans le canton de Fribourg, va devoir fermer. En cause: des mouvements de terrain et le manque de neige — il n'était plus ouvert qu'une petite semaine par année.
10.12.2025, 12:1210.12.2025, 12:13

Le téléski de La Chia, près de Bulle (FR), va cesser définitivement ses activités. Son conseil d'administration estime ne pas être en mesure d'engager les moyens financiers nécessaires pour réparer les pylônes de cette installation de basse altitude et garantir son exploitation dans le contexte de réchauffement climatique.

Le conseil d’administration de Monte-Pente Bulle SA a annoncé mardi avoir décidé lors de son assemblée générale de mettre un terme définitif à l’exploitation du téléski de La Chia. Cette installation était entrée en service en 1941, puis avait été reconstruite en 1969.

Défauts structurels

Depuis l’hiver dernier, plusieurs pylônes se sont déplacés en raison de mouvements du terrain. L’entreprise spécialisée mandatée pour analyser la situation a confirmé qu'elle ne pourrait pas garantir l’absence de nouveaux déplacements durant la saison.

«Tout est à refaire»
La Liberté
Voici à quoi ressemblaient les vacances d’hiver en Suisse il y a 100 ans

Un investissement de 100 000 francs aurait été nécessaire pour garantir l’exploitation. Une solution qui n'aurait duré qu'une saison puisque l’échéance de la concession est fixée à mars 2027, a indiqué à La Liberté le président du conseil d'administration des remontées mécaniques:

«Faire des frais pour une saison n’aurait pas eu de sens»
Nicolas Wyssmuellerla liberté

La station n’avait déjà pas pu ouvrir l’hiver dernier à cause de ce défaut structurel.

Une station populaire dans les années 1940

Le départ du téléski se situe à 998 mètres et la station d'arrivée à 1309 mètres. L'installation pouvait transporter quelque 800 personnes par heure. A son ouverture en 1941, il s'agissait du plus grand ski-lift de Suisse romande, indique le quotidien fribourgeois.

«A ses débuts, les gens venaient de Lausanne pour skier à La Chia»
Yves GrandjeanLa liberté

A cause de la diminution de la neige en préalpe, le nombre de journées ouvertes était passé d'environ 70 jours d'ouverture à cinq ou six par an, ces dernières années.

La buvette de La Chia, elle, survivra, assurent les responsables. Elle est notamment «appréciée» par les randonneurs et devrait se développer en été.

(acu avec ats)

Thèmes
Ils skient sur l'Etna en éruption
Video: watson
