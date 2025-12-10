Les patineuses artistiques venaient de toute l'Europe pour s'entraînent sur les patinoires de Saint-Moritz. Image: imago

Voici à quoi ressemblaient les vacances d’hiver en Suisse il y a 100 ans

Ces photos d’archives de St-Moritz prouvent une chose: dans les années 20 et 30, les riches et les belles gens avaient clairement plus de style que nous sur les pistes.

La Suisse ne s’est pas réveillée hier en tant que destination vacances. En réalité, le tourisme alpin remonte à plusieurs siècles. Dans les années 1920 et 1930, le tourisme hivernal s’était largement imposé, et des stations mondaines comme St-Moritz attiraient les riches et les célébrités du monde entier.

Voici le Palace Hotel et le Grand Hotel de St-Moritz à la fin des années 20:

Image: imago

Ce qui est resté inchangé depuis cette époque: le panorama alpin et le plaisir de skier. Voici par exemple une photo datée du 30 décembre 1933:

Image: imago

Ce qui, par contre, était nettement différent à l’époque: le style vestimentaire. Les images suivantes le prouvent.

«Les sœurs Helga et Ingebrand Brandt, originaires du Royaume-Uni, figures de proue du patinage artistique international, ici lors d’un exercice d’assouplissement sur la patinoire de St-Moritz sous la direction de leur père» — c’est ainsi qu’est légendée cette photo de 1935:

Image: imago

Ici encore, une fois les sœurs Brandt à l’entraînement:

Image: imago

1932: séance de bronzage à la station supérieure du Corviglia.

Image: imago

Février 1937: «Le jeune roi Farouk d’Egypte passe des vacances de sports d’hiver à St-Moritz en Suisse avant de se rendre en Angleterre pour le couronnement du roi George VI.»

Image: imago

Février 1932: qui a besoin de téléskis quand on a un saint-bernard?

Image: imago

Février 1931: l’Allemagne devient championne du monde de bob à deux et à quatre.

Image: imago

Aussi stylé que périlleux: un acrobate sur le lac de Sils, en décembre 1933.

Image: imago

«Le maharadja d’Indore avec sa sœur et son épouse américaine — l’ancienne Miss Nancy Miller. St-Moritz, Suisse, 17 janvier 1931.»

Image: imago

Un ramoneur engadinois en route pour le travail, en 1928:

Image: imago

Saut à ski, édition 1933:

Image: imago

1930: ««Suzy Demoll, patineuse artistique allemande, s’entraîne à St-Moritz pour les Championnats d’Europe.»

Image: imago

Comment dit la chanson déjà ? «Soleil, montagnes et neige…» 🎵🎶

Image: imago

Les chanteuses, danseuses et actrices américano-hongroises Rosie et Jenny Dolly, alias «The Million Dollar Dollies», en 1927:

Image: imago

«Mademoiselle Miyam Schaller, célèbre star du cinéma UFA, photographiée dans un superbe ensemble de ski vert et blanc à St-Moritz, où elle profite des sports d’hiver.»

Image: imago

19 janvier 1933: «Mademoiselle Fritzi Burger, célèbre patineuse artistique autrichienne, à l’entraînement sur la patinoire de St-Moritz.»

Image: imago

La haute société britannique à ski, 1925:

Image: imago

Hier comme aujourd’hui: protégez votre peau du soleil.

Image: imago

Vue de l’hôtel Seespitze, 1930.

Image: imago

L’écrivain allemand et prix Nobel Thomas Mann avec sa fille Elisabeth, à St-Moritz en 1932:

Image: imago

Curling sur la patinoire du Suvretta House, 1936:

Image: imago

1935: les patineurs artistiques américains Freda Whitaker et Phil Taylor, à l’entraînement pour les prochains Jeux olympiques d’hiver.

Image: imago

9 février 1932: le Sussex Hockey Club (Royaume-Uni) affronte l’EHC St-Moritz.

Image: imago

Parmi les spectateurs: la star hollywoodienne Gloria Swanson avec son mari Michael Farmer et leurs terriers.

Image: imago

Les yeux fermés, mais déterminée: une jeune skieuse incroyablement stylée fait ses débuts à Noël 1937.

Image: imago sportfotodienst

1933, et la légende précise: «Sir Henri Deterding et Lady Deterding patinant sur les pistes glacées du Suvretta House à St-Moritz. Il est président de la Royal Dutch Petroleum Company.»