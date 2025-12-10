Voici à quoi ressemblaient les vacances d’hiver en Suisse il y a 100 ans
La Suisse ne s’est pas réveillée hier en tant que destination vacances. En réalité, le tourisme alpin remonte à plusieurs siècles. Dans les années 1920 et 1930, le tourisme hivernal s’était largement imposé, et des stations mondaines comme St-Moritz attiraient les riches et les célébrités du monde entier.
Voici le Palace Hotel et le Grand Hotel de St-Moritz à la fin des années 20:
Ce qui est resté inchangé depuis cette époque: le panorama alpin et le plaisir de skier. Voici par exemple une photo datée du 30 décembre 1933:
Ce qui, par contre, était nettement différent à l’époque: le style vestimentaire. Les images suivantes le prouvent.
«Les sœurs Helga et Ingebrand Brandt, originaires du Royaume-Uni, figures de proue du patinage artistique international, ici lors d’un exercice d’assouplissement sur la patinoire de St-Moritz sous la direction de leur père» — c’est ainsi qu’est légendée cette photo de 1935:
Ici encore, une fois les sœurs Brandt à l’entraînement:
1932: séance de bronzage à la station supérieure du Corviglia.
Février 1937: «Le jeune roi Farouk d’Egypte passe des vacances de sports d’hiver à St-Moritz en Suisse avant de se rendre en Angleterre pour le couronnement du roi George VI.»
Février 1932: qui a besoin de téléskis quand on a un saint-bernard?
Février 1931: l’Allemagne devient championne du monde de bob à deux et à quatre.
Aussi stylé que périlleux: un acrobate sur le lac de Sils, en décembre 1933.
«Le maharadja d’Indore avec sa sœur et son épouse américaine — l’ancienne Miss Nancy Miller. St-Moritz, Suisse, 17 janvier 1931.»
Un ramoneur engadinois en route pour le travail, en 1928:
Saut à ski, édition 1933:
1930: ««Suzy Demoll, patineuse artistique allemande, s’entraîne à St-Moritz pour les Championnats d’Europe.»
Comment dit la chanson déjà ? «Soleil, montagnes et neige…» 🎵🎶
Les chanteuses, danseuses et actrices américano-hongroises Rosie et Jenny Dolly, alias «The Million Dollar Dollies», en 1927:
«Mademoiselle Miyam Schaller, célèbre star du cinéma UFA, photographiée dans un superbe ensemble de ski vert et blanc à St-Moritz, où elle profite des sports d’hiver.»
19 janvier 1933: «Mademoiselle Fritzi Burger, célèbre patineuse artistique autrichienne, à l’entraînement sur la patinoire de St-Moritz.»
La haute société britannique à ski, 1925:
Hier comme aujourd’hui: protégez votre peau du soleil.
Vue de l’hôtel Seespitze, 1930.
L’écrivain allemand et prix Nobel Thomas Mann avec sa fille Elisabeth, à St-Moritz en 1932:
Curling sur la patinoire du Suvretta House, 1936:
1935: les patineurs artistiques américains Freda Whitaker et Phil Taylor, à l’entraînement pour les prochains Jeux olympiques d’hiver.
9 février 1932: le Sussex Hockey Club (Royaume-Uni) affronte l’EHC St-Moritz.
Parmi les spectateurs: la star hollywoodienne Gloria Swanson avec son mari Michael Farmer et leurs terriers.
Les yeux fermés, mais déterminée: une jeune skieuse incroyablement stylée fait ses débuts à Noël 1937.
1933, et la légende précise: «Sir Henri Deterding et Lady Deterding patinant sur les pistes glacées du Suvretta House à St-Moritz. Il est président de la Royal Dutch Petroleum Company.»