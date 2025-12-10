brouillard
A quoi ressemblaient les vacances d’hiver en Suisse il y a 100 ans

SWITZERLAND SAINT MORITZ 1938-01. Figure skaters from all over Europe train on the ice rinks in St. Moritz for upcoming competitions. Seen here from left Inge Manger Switzerland, Susi Demoll Germany, ...
Les patineuses artistiques venaient de toute l'Europe pour s'entraînent sur les patinoires de Saint-Moritz.Image: imago

Voici à quoi ressemblaient les vacances d’hiver en Suisse il y a 100 ans

Ces photos d’archives de St-Moritz prouvent une chose: dans les années 20 et 30, les riches et les belles gens avaient clairement plus de style que nous sur les pistes.
10.12.2025, 05:3610.12.2025, 05:36
Oliver Baroni
Oliver Baroni

La Suisse ne s’est pas réveillée hier en tant que destination vacances. En réalité, le tourisme alpin remonte à plusieurs siècles. Dans les années 1920 et 1930, le tourisme hivernal s’était largement imposé, et des stations mondaines comme St-Moritz attiraient les riches et les célébrités du monde entier.

J'ai visité le «Disneyland alpin» suisse et 7 choses m'ont frappé

Voici le Palace Hotel et le Grand Hotel de St-Moritz à la fin des années 20:

A view of the Palace and the Grand Hotel at St Moritz, 1920s A view of the Palace and the Grand Hotel at St Moritz, 1920s Date: 1920s PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE ...
Image: imago

Ce qui est resté inchangé depuis cette époque: le panorama alpin et le plaisir de skier. Voici par exemple une photo datée du 30 décembre 1933:

A daring leap at Swiss winter sports . A competitor in the Swiss winter sports now taking place at St Moritz , makes a daring leap in the Alps . 30 December 1933 Switzerland PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUI ...
Image: imago

Ce qui, par contre, était nettement différent à l’époque: le style vestimentaire. Les images suivantes le prouvent.

«Les sœurs Helga et Ingebrand Brandt, originaires du Royaume-Uni, figures de proue du patinage artistique international, ici lors d’un exercice d’assouplissement sur la patinoire de St-Moritz sous la direction de leur père» — c’est ainsi qu’est légendée cette photo de 1935:

SWITZERLAND SAINT MORITZ circa 1935. Sisters Helga and Ingebrand Brandt Great Britain, leading ladies in the world of Figure skating, Eiskunstlauf are seen here performing a softening exercise on the ...
Image: imago

Ici encore, une fois les sœurs Brandt à l’entraînement:

SWITZERLAND SAINT MORITZ circa 1935. Sisters Helga and Ingebrand Brandt Great Britain, leading ladies in the world of Figure skating, Eiskunstlauf are seen here on the skating rinks in St. Moritz in n ...
Image: imago

1932: séance de bronzage à la station supérieure du Corviglia.

ARCHIVE SAINT MORITZ 1932. Some winter sportsmen in Sankt Moritz sunbathe in the mountains. sp_sw x5600x *** ARCHIVE SAINT MORITZ 1932 Some winter sportsmen in Sankt Moritz sunbathe in the mountains s ...
Image: imago

Février 1937: «Le jeune roi Farouk d’Egypte passe des vacances de sports d’hiver à St-Moritz en Suisse avant de se rendre en Angleterre pour le couronnement du roi George VI.»

Young King of Egypt spends winter sports Holiday at St Moritz . The young King Farouk of Egypt , accompanied by his mother and sisters , is spending a winter sports holiday at St Moritz , Switzerland ...
Image: imago

Février 1932: qui a besoin de téléskis quand on a un saint-bernard?

Switzerland A helping hand at St Moritz . A winter sports enthusiast at St Moritz uses her St Bernard dog to draw her through the snow while out on a ski run . . 11 February 1932 PUBLICATIONxINxGERxSU ...
Image: imago
On a visité l'hôtel le plus mystérieux de Suisse: «Une atmosphère hantée»

Février 1931: l’Allemagne devient championne du monde de bob à deux et à quatre.

DEUTSCHLAND WELTMEISTER AUCH IM VIERER-BOB Nach dem deutschen Doppelsieg im Zweierbob gelang es jetzt bei den in St. Moritz am 12. Februar 1931 ausgetragenen Viererbob-Weltmeisterschaften, auch diesen ...
Image: imago

Aussi stylé que périlleux: un acrobate sur le lac de Sils, en décembre 1933.

Ice Skating 30 December 1933 Ice-skating acrobatics on stilts in St Moritz TopFoto Switzerland PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1038112
Image: imago

«Le maharadja d’Indore avec sa sœur et son épouse américaine — l’ancienne Miss Nancy Miller. St-Moritz, Suisse, 17 janvier 1931.»

The Maharajah of Indore with his American wife . Pictured with the Maharani formerly Miss Nancy Miller at St Moritz where they are taking part in . 17 January 1931 Switzerland PUBLICATIONxINxAUSxGERxS ...
Image: imago

Un ramoneur engadinois en route pour le travail, en 1928:

A Swiss chimney sweep in his quaint garb, seen at St. Moritz, on his way to business on skis, complete with top hat. Note 5 minutes. St. Moritz 1928-38 High hat CD466 sites: SAINT MORITZSCHWEIZ sp_sw ...
Image: imago

Saut à ski, édition 1933:

Ski-jumping St Moritz Switzerland, 1933 Ski-jumping St Moritz Switzerland, 1933 PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE Copyright: CopyrightxcGeminix2023.xCredit:xGemini 1345 ...
Image: imago

1930: ««Suzy Demoll, patineuse artistique allemande, s’entraîne à St-Moritz pour les Championnats d’Europe.»

ARCHIVE SAINT MORITZ circa 1930. Suzy Demoll, German figure skater, trains in Saint Moritz for the European Championships and here kicks the tray carried by the waiter Jack on skates. sp_sw x5600x
Image: imago

Comment dit la chanson déjà ? «Soleil, montagnes et neige…» 🎵🎶

ALPINE SNOOZE A young woman has an afternoon nap in Alps, near St. Moritz, Switzerland. Date: 1930s PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE Copyright: CopyrightxcGeminix2023. ...
Image: imago

Les chanteuses, danseuses et actrices américano-hongroises Rosie et Jenny Dolly, alias «The Million Dollar Dollies», en 1927:

The Dolly Sisters in St Mortiz, 1927 The Dolly Sisters enjoying the snow in St Moritiz 13th January 1927 Date: 1927 PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE Copyright: Copyrig ...
Image: imago

«Mademoiselle Miyam Schaller, célèbre star du cinéma UFA, photographiée dans un superbe ensemble de ski vert et blanc à St-Moritz, où elle profite des sports d’hiver.»

SKIING FASHIONS AT ST. MORITZ. O.P.S. Fraulein Miyam Schaller, the famous Ufa screen star, in an outstanding ski-ing costume of green and white, photographed at St. Moritz, where she is enjoying the w ...
Image: imago

19 janvier 1933: «Mademoiselle Fritzi Burger, célèbre patineuse artistique autrichienne, à l’entraînement sur la patinoire de St-Moritz.»

A treat for London . Miss Fritzi Burger , the famous skater , who was runner up in the Olympic , World s and European Champion , at practice in the rink at St Moritz . 19 January 1933 Switzerland PUBL ...
Image: imago

La haute société britannique à ski, 1925:

British High Society skiing at St Moritz, 1925 British High Society skiing at St Moritz, 1925 Date: 1925 PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE Copyright: CopyrightxcGeminix ...
Image: imago
Le jour où Charles a failli mourir sur ses skis en Suisse

Hier comme aujourd’hui: protégez votre peau du soleil.

Sunburned noses are a no no on the fashionable ski slopes of St. Moritz, Switzerland. Our model wears a nifty nose protector to keep her nose out of trouble. Date: 1930s PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELx ...
Image: imago

Vue de l’hôtel Seespitze, 1930.

The hotel Seespitze in St. Moritz, Switzerland. The hotel Seespitze in St. Moritz, Switzerland. Holiday makers ice skating. PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxBELxNEDxITAxDENxNORxSWExPOLxJPNxKORxTPE Copyright: ...
Image: imago

L’écrivain allemand et prix Nobel Thomas Mann avec sa fille Elisabeth, à St-Moritz en 1932:

Thomas Mann pictured with his daughter in St. Moritz, Switzerland on a skiing holiday. Aufnahmedatum gesch‰tzt UnitedArchives00575393 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Thomas Man Pictured With His Daug ...
Image: imago

Curling sur la patinoire du Suvretta House, 1936:

St. Moritz, Switzerland: December 17, 1936 Curling is a very popular at St. Moritz. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY xUnderwoodxArchives 3-Sport-WinSp-2 990_16_3-Sport-WinSp_2HR
Image: imago

1935: les patineurs artistiques américains Freda Whitaker et Phil Taylor, à l’entraînement pour les prochains Jeux olympiques d’hiver.

St. Moritz, Switzerland: c. 1935. World-renowned New York figure skaters Freda Whitaker and Phil Taylor show some amazing acrobatics as they prepare for the next Winter Olympics.
Image: imago

9 février 1932: le Sussex Hockey Club (Royaume-Uni) affronte l’EHC St-Moritz.

Switzerland English hockey team in action at St Moritz . The Sussex hockey club met the St Moritz club in a match on the ice at the famous Switzerland sports resort . A scene during the game between t ...
Image: imago

Parmi les spectateurs: la star hollywoodienne Gloria Swanson avec son mari Michael Farmer et leurs terriers.

Switzerland Gloria Swansen and her husband among the snow at St Moritz . Gloria Swansen and her husband Mr Michael farmer are among the many visitors to St Moritz Switzerland , wher winter sports are ...
Image: imago

Les yeux fermés, mais déterminée: une jeune skieuse incroyablement stylée fait ses débuts à Noël 1937.

Finding her feet-with difficulty. A very young skier, incorrect attire and wearing a specially small pair of skis, grimly set her lips, but shut her eyes as she set out on her first skiing lesson over ...
Image: imago sportfotodienst

1933, et la légende précise: «Sir Henri Deterding et Lady Deterding patinant sur les pistes glacées du Suvretta House à St-Moritz. Il est président de la Royal Dutch Petroleum Company.»

St. Moritz, Switzerland: c. 1933. Sir Henri Deterding and Lady Deterding skating on the winter rinks of Suvretta House in St. Moritz. He is the chairman of the Royal Dutch Petroleum Company. PUBLICATI ...
Image: imago sportfotodienst
