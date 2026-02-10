L'indice de la perception de la corruption en Suisse est sorti. Image: Shutterstock

Voici à quel point les Suisses pensent que la Suisse est corrompue

La Suisse recule d'une place au 6e rang de l'Indice de perception de la corruption 2025, selon Transparency International qui appelle à renforcer la lutte anticorruption.

La Suisse a perdu une place et est désormais 6e du classement par pays, selon l'Indice de perception de la corruption (CPI) 2025, publié mardi par Transparency International. Pour l'ONG, la lutte contre la corruption doit être améliorée.

En 2024, la Suisse se classait cinquième, mais n’obtenait que 81 points sur 100, soit un point de moins que l’année précédente, selon un communiqué de la même ONG de l'année dernière.

Ce score était alors le plus bas jamais obtenu par la Suisse. Katja Gloor, à l'époque directrice ad interim de Transparency Suisse, commentait alors: «la Suisse doit s’attaquer fermement aux lacunes de la lutte contre la corruption dans le secteur public». Elle appelait à des mesures urgentes, notamment en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts à tous les niveaux fédéraux et la réglementation du lobbying.

Elle exhortait également à nettoyer des domaines qui ne sont pas couverts par l’indice de perception de la corruption: la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption dans le secteur privé et la poursuite pénale des entreprises en font partie.

