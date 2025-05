Plus d'un Suisse sur trois croit aux théories du complot

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

«La sensibilisation de la population aux modèles d'explication conspirationnistes et aux dangers qui y sont liés devrait donc absolument se poursuivre»

Cette augmentation pourrait poser problème, écrit Dirk Baier. Car les tendances conspirationnistes sont souvent liées à l'extrême droite et à l'extrême gauche ainsi qu'à des attitudes violentes. Et, selon l'enquête, ces dernières ont également augmenté en 2024, même si ce n'est pas toujours de manière significative.

«Pizzagate» et pédophilie: un célèbre complotiste tué par la police

«Il semble que les différentes crises qui ont suivi la pandémie, la guerre en Ukraine, l'approvisionnement énergétique, l'augmentation de la migration, l'inflation, sont inquiétantes dans leur ensemble et provoquent un sentiment de menace et une peur du déclassement qui conduisent davantage à chercher des repères dans des récits conspirationnistes.»

Il faut noter que les personnes les moins bien loties économiquement continuent d'être globalement plus favorables aux théories du complot que la moyenne. L'étude précise:

Le dernier sondage montre à nouveau une nette augmentation: près de 37% des Suisses croit aux théories du complot. Cette tendance est particulièrement marquée dans certains groupes: l'année dernière, les femmes, les personnes ayant un niveau d'éducation faible ou moyen et la population rurale ont davantage cru aux théories du complot.

Le chercheur en extrémisme Dirk Baier a utilisé un sondage en ligne pour demander à plus de 2 000 personnes si elles soutiennent des affirmations, telles que «Il existe des organisations secrètes qui ont une grande influence sur les décisions politiques» ou «Les politiciens et autres dirigeants ne sont que des marionnettes des puissances qui se cachent derrière».

Plus d'une personne sur trois en Suisse croit aux théories du complot. Une étude publiée l'année dernière par la Haute école des sciences appliquées de Zurich donne un chiffre précis: 36,9%.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Emmanuel giflé par Brigitte? L'Elysée répond

«Chamaillerie», moment de «complicité» ou coup au visage? Des images d'Emmanuel et Brigitte Macron à leur arrivée au Vietnam pour le début d'une tournée en Asie du Sud-Est ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Les images tournées dimanche soir par l'agence américaine Associated Press à l'aéroport de Hanoï montrent la porte de l'avion du président qui s'ouvre, et la silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît, encore à l'intérieur de l'appareil. À ce moment là, les deux bras de son épouse surgissent, sans qu'on puisse la voir en entier, et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler à un petit coup.