En 2022, les femmes en Suisse se sont rendues en moyenne 3,4 fois chez le médecin. (Image symbolique) Image: Shutterstock

Voici à quelle fréquence les Suisses de plus de 50 ans vont chez le médecin

Publiée dans une célèbre revue scientifique, une étude fait état des habitudes de consultation médicale des populations de différents pays, dont la Suisse.

Les Suissesses et Suisses consultent leur médecin en moyenne 3,5 et 3 fois par an, respectivement. C’est dans la moyenne européenne, selon une étude publiée en septembre dans la revue scientifique The Lancet Regional Health Europe.

L’étude s’est penchée sur l’évolution du nombre de consultations médicales dans 27 pays européens depuis 2004, en se concentrant sur les personnes de plus de cinquante ans, cela représente 3,6 millions d'individus en Suisse sur une population de 9,05 millions d'habitants, selon l'OFS. Cela représente 40% de la population résidente. Résultat: en 2022, les femmes de plus de cinquante ans ont consulté 3,4 fois en moyenne, contre 3,05 fois pour les hommes.

La Suisse en-dessous de ses voisins

Les habitants des pays voisins, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, se rendent plus souvent chez le médecin que les Suisses. Le Liechtenstein n’a pas été pris en compte dans l’analyse.

Un point intéressant ressort: entre 2004 et 2019, le nombre de consultations a nettement diminué en France et en Espagne, et légèrement en Allemagne. En Suisse, c’est l’inverse: les visites médicales ont augmenté durant la même période.

L’étude montre qu’avec la pandémie de Covid, les consultations ambulatoires des plus de cinquante ans ont chuté dans la plupart des pays européens. Depuis, elles sont revenues, dans la majorité des cas, à leur niveau d’avant 2020.

Une donnée étonnante

Une exception notable demeure toutefois: les personnes atteintes de maladies chroniques continuent de consulter moins souvent qu’avant la pandémie.

Les auteurs de l’étude estiment que des innovations en politique de santé sont nécessaires «afin que les patientes et patients souffrant de pathologies chroniques puissent retrouver un accès régulier et fiable au système de soins».

L'analyse distingue trois phases: la période avant la pandémie (2004–2019), l'année 2021 (2020 ayant été exclu pour des raisons méthodologiques), et l'après-pandémie (2022).


