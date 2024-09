Les pompiers du Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) Keystone

Une peine sévère pour un ex-pompier suisse

En 2022, un ancien pompier de 35 ans avait déclenché une douzaine d'incendies, dans le canton de Soleure. La justice a rendu sa décision.

Plus de «Suisse»

Un incendiaire soleurois âgé de 35 ans écope de onze ans et cinq mois de prison. En 2022, l'ex-pompier a bouté le feu à une douzaine de cabanes forestières, entrepôts, locaux de clubs, scieries ainsi qu'à une maison individuelle dans la campagne soleuroise.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal d'arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt (SO) a reconnu l'accusé coupable d'incendies intentionnels, de tentatives d'incendies intentionnels et de tentatives d'incendies intentionnels qualifiés. Le Suisse est aussi reconnu coupable de maltraitances d'animaux, dix moutons ayant péri dans un incendie, et d'effractions.

La Cour a suivi en grande partie le réquisitoire du procureur qui avait exigé 15 ans de prison. La défense avait demandé l'acquittement, contestant les preuves présentées par le Ministère public et le reproche selon lequel la série d'incendies a été commise par une seule et même personne.

«Preuves accablantes»

Les juges se sont basés sur cinq preuves objectives. Il s'agit de la localisation du téléphone portable du prévenu sur les lieux des incendies, d'images de vidéosurveillance ainsi que des traces d'ADN, des traces de pollen sur une veste et des recherches de sites visés, effectuées par l'accusé sur Google Maps. Le président du tribunal a estimé:

«Les preuves sont accablantes»

Pour la Cour, il ne fait aucun doute que l'accusé a commis douze incendies intentionnels en deux mois, principalement les week-ends situés entre le 3 avril et le 21 mai 2022. La série avait semé la peur et le sentiment d'insécurité dans la région campagnarde située au sud de Soleure. Personne n'a été blessé, mais les dégâts se montent à 5,7 millions de francs.

Amour non réciproque

Les motifs de l'incendiaire restent peu clairs. Selon l'expertise psychiatrique, l'ex-pompier ne souffre pas de pyromanie, mais seulement d'abus d'alcool. Il n'a agi ni par colère, ni par vengeance, ni pour des raisons financières.

En revanche, il n'est pas exclu que le prévenu ait bouté le feu par désir de mobiliser un collègue pompier dont il était tombé amoureux. Ce dernier avait refusé ses avances insistantes. Le procureur a évoqué une «crise émotionnelle» du trentenaire.

En attendant l'entrée en force du jugement, l'accusé reste en liberté, équipé d'un bracelet électronique. Son abstinence à l'alcool est testée plusieurs fois par mois. (lal/ats)