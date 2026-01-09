Un gros bloc de roche chute dans le canton de Soleure

De la roche s'est effondrée au-dessus de Granges (SO). Le risque de nouvelles chutes est élevé. La population est appelée à éviter les environs.

Un important bloc de roche s'est détaché de la crête de la Wandflue, au-dessus de Granges (SO). Il s'est effondré mercredi. On ne déplore ni blessé ni dégât matériel. Des géologues ont constaté jeudi que d'autres morceaux de roche risquent de se détacher au même endroit. Un chemin de randonnée a été bouclé par précaution.

La zone touchée se trouve vers un point de vue sur le Plateau, d'un site pour faire du feu et de panneaux d'information, indique vendredi la Chancellerie d'Etat du canton de Soleure. Le chemin de randonnée dominé par la crête n'a pas été atteint par l'éboulement, selon toute vraisemblance, écrivent les autorités.

Le risque de nouvelles chutes de blocs de roche est élevé, cependant. Le chemin de randonnée a donc été fermé entre l'Oberer Brüggli et le Bettlachberg. La roche instable va, en outre, être sécurisée de manière provisoire. Le sol gelé ne permet pas de sécuriser définitivement la zone.

Les autorités appellent la population à éviter les environs et à respecter les clôtures. Des spécialistes doivent continuer à évaluer le danger sur place ces prochaines semaines. (ag/ats)