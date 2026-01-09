bien ensoleillé
Un an de Trump à la Maison-Blanche: qu&#039;en pensez-vous?
Un an de Trump à la Maison-Blanche: comment l'avez-vous vécu?

Guerre commerciale, droits de douane, opération militaire au Venezuela: la première année du deuxième mandat de Donald Trump a été riche en rebondissements. Qu'en avez-vous pensé? Répondez à notre sondage.
Alberto Silini
Le retour de Trump à la Maison-Blanche n'a laissé personne indifférent. Comment avez-vous vécu ces douze derniers mois? Les décisions prises par le président américain vous ont-elles impacté? Sa politique vous inquiète-t-elle? Et comment évaluez-vous la réponse des autorités suisses? Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson.

Participez à notre sondage

La deuxième investiture de Donald Trump s'est déroulée le 20 janvier 2025. Au cours de l'année qui a suivi, le 47e président des Etats-Unis a dominé l'actualité mondiale. Il ne se passe pratiquement pas un jour sans que le républicain ne fasse les gros titres, avec des décisions aussi imprévisibles que controversées.

Sa guerre commerciale, le gel de l'aide humanitaire internationale, l'instauration du cessez-le-feu à Gaza et, plus récemment, l'opération militaire au Venezuela et l'arrestation du président Nicolas Maduro en sont quelques exemples. Sur le plan national également, les décisions radicales se multiplient: citons le déploiement de la garde nationale dans de nombreuses villes démocrates et la politique extrêmement musclée ciblant les immigrés.

Trump pète un câble sur scène

Notre pays n'a pas échappé à la tempête. En août dernier, le républicain imposait des droits de douane particulièrement élevés sur les importations provenant de Suisse, avant de revenir partiellement en arrière. L'annonce de ces surtaxes a profondément alerté l'économie helvétique et eu des conséquences importantes.

Si la pression sur notre pays semble avoir diminué, nul n'est à l'abri d'un nouveau choc, tant au niveau suisse qu'international. Ce qui est sûr, c'est que les trois prochaines années s'annoncent mouvementées. Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout dans notre sondage:

>> Cliquez sur ce lien pour participer au sondage <<

