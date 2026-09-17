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Gros clash entre les CFF et le FC Zurich avant le chaos à Sion

Gros clash entre les CFF et le FC Zurich avant le chaos annoncé à Sion

Les CFF et le FCZ s’écharpent par communiqués interposés avant Sion-Zurich, maintenu samedi soir malgré l’absence de train spécial pour les supporters zurichois. La situation pourrait provoquer le chaos sur le réseau ferroviaire et dans les rues de Sion.
17.09.2026, 11:5517.09.2026, 13:52
etienne wuillemin / ch media

Le conflit autour des trains spéciaux pour les supporters entre dans une nouvelle phase. Il pourrait même déboucher sur une escalade.

Le match FC Sion-FC Zurich se tiendra samedi à 20h30, et il n’y aura aucun train spécial pour les supporters zurichois. En cause: la nouvelle pratique consistant à ne plus proposer de convois spéciaux en dehors de l’exploitation régulière, bien sûr, mais aussi des travaux sur les lignes Viège-Brigue et Bex-Villeneuve.

«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»

Contrairement à la rencontre Lugano-YB du week-end dernier, qui était dans une situation similaire jusqu’à ce que le coup d’envoi soit avancé afin de permettre aux supporters bernois de rentrer chez eux immédiatement après le match, Sion-Zurich est maintenu à son horaire en soirée. Cela ne semble toutefois pas décourager les supporters de la Südkurve zurichoise. Ils prévoient de se rendre coûte que coûte en Valais, via des trains réguliers. Comment rentreront-ils? Mystère.

«Une information transmise suffisamment tôt»

Cette situation agite les CFF. Lundi, les Chemins de fer fédéraux suisses ont publié un communiqué de presse dont le titre, écrit en rouge, indique: «Aucun train de supporters pour le match FC Sion–FC Zurich en raison de chantiers». Le contenu précise:

«Dans le cadre de l’élaboration du calendrier des matchs, les CFF ont informé la Swiss Football League longtemps à l’avance au sujet de la situation en matière de chantiers en Valais. Après la publication du calendrier des matchs, ils ont en outre expressément informé la ligue, le FC Zurich et les groupes de supportrices et de supporters qu’aucun train ne pourrait leur être proposé pour la rencontre FC Sion-FC Zurich du 19 septembre 2026.»
Communiqué des CFF

Les CFF poursuivent: «Dès que le calendrier des matchs a été rendu public, les CFF ont pris contact avec les autorités, les corps de police, la ligue et les clubs. Cette information communiquée suffisamment tôt aurait dû permettre aux autorités compétentes de planifier et de mettre en place des solutions alternatives pour les déplacements, par exemple à l’aide d’autocars.»

«La stratégie d'escalade des CFF est erronée»

Le communiqué des CFF est rédigé sur un ton dur. Il brosse le tableau d’un scénario catastrophe, tout en adressant plusieurs reproches à la ligue et au FC Zurich. L’ambiance est donc tendue au sein du club zurichois. Ses dirigeants sont furieux de la manière dont les CFF ont procédé. Ils ont ainsi publié à leur tour une prise de position dans laquelle ils s’en prennent directement aux Chemins de fer fédéraux suisses.

Ancillo Canepa, président du FC Zurich.
Ancillo Canepa, président du FC Zurich.image: keystone

L’accusation selon laquelle le FCZ et la Swiss Football League auraient été informés à temps des travaux et n’auraient étudié aucune alternative serait «fausse et est rejetée par le FC Zurich». Le club ajoute:

«Les CFF passent sous silence le fait que, depuis cette saison 2026/2027, ils ne proposent plus de trains spéciaux en dehors de l’exploitation régulière. Cette décision a été communiquée au FC Zurich, à la SFL ainsi qu’aux représentants des supporters avant le début de la saison comme un fait accompli. Tous les efforts entrepris pour revenir sur cette décision sont jusqu’ici restés vains.»
Communiqué du FC Zurich

Autre élément piquant: compte tenu de cette situation, le FCZ a demandé à la ligue, le 8 septembre dernier, de décaler le match à 18h. Apparemment, cette requête est intervenue peu après que les supporters de la Südkurve ont annoncé qu’ils se rendraient à Sion en train, même sans train spécial. La demande aurait toutefois été rejetée au motif qu’un changement d’horaire ne peut être décidé que sur ordre des autorités. Or selon le FCZ, une telle décision n’a, «à ce jour», toujours pas été prise.

«Sion eifach!»: les supporters du FC Zurich entendent se rendre en train régulier en Valais.
«Sion eifach!»: les supporters du FC Zurich entendent se rendre en train régulier en Valais.image: capture d'écran

A la fin de sa prise de position, le FCZ riposte avec des termes tout aussi sévères: «Le FC Zurich considère que la stratégie d’escalade dans la communication des CFF est erronée et appelle tous les acteurs concernés à s’engager, dans le cadre d’un dialogue orienté vers la recherche de solutions, pour préserver le système actuel de trains spéciaux». Interrogé par le journal Schweiz heute, un titre du groupe CH Media auquel watson appartient, le FCZ ne souhaite pas faire davantage de commentaires.

La question est désormais la suivante: comment la Swiss Football League va-t-elle réagir? L’horaire du coup d’envoi, fixé à 20h30, sera-t-il maintenu, au risque de laisser les supporters du FC Zurich passer la nuit en Valais, avec les débordements que cela pourrait entraîner en ville de Sion? Ou la situation s’est-elle à ce point dégradée que la ligue, en collaboration avec les autorités valaisannes, décidera finalement d’avancer le match? Affaire à suivre.

Une chose est néanmoins sûre: même si le match venait à être avancé, les supporters côtoieront les voyageurs réguliers à l’aller comme au retour, les CFF écrivant qu’en raison des travaux, «pour des raisons d’exploitation et de sécurité», il leur est tout bonnement impossible de prévoir des trains spéciaux.

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