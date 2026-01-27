Hommage aux victimes de l'incendie à Adelboden, le 9 janvier dernier. Keystone

Pourquoi Crans-Montana a «besoin» de la Coupe du monde de ski

Pour le président de la commune, Nicolas Féraud, les épreuves de ski alpin peuvent aider la station valaisanne, qui a besoin de «s’accrocher à un peu de positivité».

Plus de «Suisse»

Moins d'un mois après le drame qui l'a touchée, Crans-Montana accueillera les épreuves de la Coupe du monde de ski alpin, ce week-end. Pour le président de la commune, Nicolas Féraud, la station a besoin de ces courses pour «s’accrocher à un peu de positivité», tout en veillant à ce que la manifestation respecte le deuil des familles des victimes.

«La tragédie du 1er janvier a réveillé un sentiment d’inquiétude pour chaque événement, d’où une volonté des organisateurs des épreuves de Coupe du monde de bénéficier d’une sécurité accrue et renforcée», résume le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, qui a quitté la vice-présidence du comité d'organisation après la tragédie du Nouvel-An.

Nicolas Féraud Image: KEYSTONE

«Les gens ont besoin de ces courses et d’une énergie positive, de se retrouver en grand nombre», poursuit le président de la commune.

«L’objectif des organisateurs est de mettre sur pied des courses qui respectent les familles (des victimes). Depuis le drame, le comité d'organisation, les bénévoles et les gens de la station ont unanimement défendu l'idée de disputer ces épreuves, afin de s’accrocher à un peu de positivité. Par contre, aucune manifestation en lien avec la Coupe du monde ne se déroulera au centre de la station.»

«L’ambiance est différente»

Grâce à la présence des meilleurs skieurs de la planète, dont Marco Odermatt, à quelques jours seulement des JO de Milan-Cortina, la foule va donc reprendre la direction du Haut-Plateau. «Les premiers jours suivant l’incendie, de nombreux touristes ont quitté la station ou ne sont pas venus», constate Nicolas Féraud.

«Par contre, les semaines suivantes, les visiteurs sont revenus et de nombreux établissements publics sont satisfaits de la fréquentation. L’ambiance est cependant différente. Ainsi, il y a moins de monde qui se retrouve en fin de soirée.»

Selon le président, une tendance plus précise devrait se dessiner après ce week-end et les semaines de vacances de février. En outre, le président de Crans-Montana dit ne pas redouter un nombre important de départs de résidents secondaires, ces prochains mois, à la suite du drame du réveillon. (jzs/ats)