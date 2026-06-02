Pourquoi mettre les autoroutes suisses à 130 km/h serait dangereux

Le passage aux 130 km/h sur autoroute pourrait doubler la mortalité, selon le Bureau de prévention des accidents. Ce dernier livre les derniers chiffres sur la vitesse sur les routes suisses.

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Un tiers des véhicules roulent trop vite sur les routes suisses, selon le Bureau de prévention des accidents (bpa). L'organisation met en garde contre la tentation de vouloir relever les limites de vitesse. Une telle décision aurait un impact «désastreux».

Les limites à 80 km/h sont les mieux respectées, avec un quart (27%) de véhicules en excès de vitesse, indique le bpa dans une analyse publiée mardi. Ils n'étaient que 21% lors du premier relevé effectué en 2019. On dénombre 29% de conducteurs dépassant les vitesses autorisées dans les zones limitées à 120 km/h, 35% dans les zones à 30/km et 38% dans celles à 50 km/h.

Image: KEYSTONE

Le bpa s'inquiète de la volonté de certains élus fédéraux de relever les limites de vitesses à 100 km/h hors localité et 130 km/h sur les autoroutes, comme le préconise une intervention parlementaire.« Des modèles empiriques permettent de déterminer les conséquences d’une hausse de la vitesse moyenne», s'alarme le bpa dans son communiqué. Il y explique que «le relèvement de la limite de 120 à 130 km/h sur autoroute, tel que réclamé, peut paraître faible à première vue», mais que pourtant:

«Le risque d’accident augmente de manière disproportionnée avec la vitesse. Sur les autoroutes suisses, le nombre annuel moyen de décès est de 17. Si la limite de vitesse y était relevée de 10 km/h, ce chiffre serait multiplié par plus de deux. Sur les routes hors localité, porter la limite de vitesse de 80 à 100 km/h aurait des conséquences particulièrement désastreuses sur l’accidentalité.»

Un accident grave sur huit est dû à une vitesse excessive, et même un sur quatre hors localité. «C'est une revendication dangereuse», estime le directeur du bpa Stefan Siegrist. (jah/ats)