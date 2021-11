Mamie fait de la résistance (et ne veut plus aller au home)

Les établissements médico-sociaux (EMS) sont confrontés à la plus grande baisse de fréquentation depuis 2006. 158 433 Suisses reçoivent des prestations des homes, soit une baisse de fréquentation de 4% par rapport à 2019.

Se faire chouchouter par un infirmier, se prendre la tête avec sa voisine sur l'identification d'un dentier abandonné ou manger une soupe sur le coup de 17h30... Manifestement, les joies des EMS ne font plus rêver les personnes âgées.

D’ordinaire en constante augmentation, le nombre de clients dans les EMS a diminué de 4,1% entre 2019 et 2020. L'année dernière, le nombre d’admissions a baissé de 10,2%. Jusque-là, il était en constante augmentation.

Si les séjours longs restent plutôt stables, ce sont les séjours courts qui ont ont connu la baisse la plus drastique: leur nombre a baissé de 4600 personnes.

Parallèlement, le nombre de décès intervenus en EMS a fortement augmenté (+16,3% qu'en 2019).

La faute à qui?

Au Covid-19, pardi! La pandémie a en effet eu un impact important sur la fréquentation des EMS, selon la statistique des institutions médico-sociales et de la statistique de l’aide et des soins à domicile de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Du coup, tout le monde reste à la maison

En revanche, les bénéficiaires des soins à domicile âgés de 80 ans et plus ont augmenté. De leur côté, les 2546 services d’aide et de soins à domicile (SASD) ont soutenu plus de personnes qu'en 2019.

26,5 millions Le nombre d'heures comptabilisées par les SASD en 2020 pour des soins, de l'aide à domicile ou d'autres prestations

En Suisse, plus d'un tiers des personnes âgées ont recours à des prestations de soins.

Au fait, ça coûte combien, une journée au home?

Mais oui, on savait que vous vous posiez la question. En 2020, sachez qu'une journée d’hébergement coûtait 319 francs (soit 10 francs de plus qu’en 2019).

Cette même année, les coûts totaux des EMS se sont élevés à 10,8 milliards de francs – et ce, malgré la baisse de fréquentation. Quant à l’ensemble des prestations de soins et d’aide des SASD, elles ont coûté 2,8 milliards de francs. Ces coûts sont répartis entre les pouvoirs publics, les assurances et les bénéficiaires des prestations.