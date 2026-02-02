assez ensoleillé
Voici où l'audience de la RTS a reculé et où elle a augmenté

La Tour de la Radio Television Suisse (RTS) et son logo photographiee, ce jeudi 12 novembre 2020 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
La RTS consolide son audience entre numérique et médias traditionnels.Image: KEYSTONE

La hausse des audiences numériques permet à la RTS de compenser le recul de la radio FM, illustrant l’évolution rapide des usages médiatiques en Suisse romande.
02.02.2026, 10:3002.02.2026, 11:02

L'an dernier, la RTS a vu son audience augmenter sur ses canaux numériques. Dans le même temps, les canaux traditionnels – radio et télévision – ont bien résisté. La RTS est particulièrement satisfaite d'être écoutée par deux jeunes sur trois en Suisse romande.

L’audience de Play RTS, des applications mobiles et du site rts.ch a progressé de 7,2% en 2025, indique la RTS lundi dans un communiqué. Chaque semaine, elle a compté sur ces supports:

  • 3 979 000 visites (+7,2%).
  • 2 007 400 vues ou écoutes de plus de 10 secondes (+2,4%) en Suisse.

Sur les réseaux sociaux – Instagram, Facebook, YouTube et TikTok -, la hausse de l’audience atteint 19%, avec en moyenne 12,5 millions de vues hebdomadaires.

La télévision reste un média dominant, avec 68% de la population romande qui la regarde chaque semaine. Dans cet univers, les deux chaînes de la RTS affichent une empreinte hebdomadaire de 51,5%, contre 54% en 2024, année marquée par les JO d'été à Paris et la Coupe du monde de football.

Pour la radio, le taux d'écoute hebdomadaire est de 71%. Les chaînes de la RTS ont connu une baisse d’audience après l’arrêt de leur diffusion sur la bande FM, fin 2024. Mais ce recul a été compensé par une hausse des audiences numériques des quatre chaînes de la RTS de 14%, selon les chiffres publiés par la RTS. (jah/ats)

