A Rue (FR), les éboulements ont endommagé plusieurs véhicules. Image: police de fribourg

Crues violentes: des éboulements à Fribourg, plusieurs cantons en alerte

Les fortes pluies ont fait monter le niveau de plusieurs cours d'eau en Suisse romande et des pluies abondantes se sont abattues sur le canton de Fribourg, mardi soir. Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève sont également sous alerte. Le pic devrait être atteint d'ici mercredi matin.

La Confédération l'avait annoncé, les tempêtes et fortes précipitations auront des conséquences sur tout le pays. A Fribourg, l'intervention des pompiers et de patrouilles de police des ont été nécessaires dans tout le canton. Il a principalement fallu intervenir pour des inondations de caves et de routes. Mais pour l'heure, aucune personne n'a été blessée lors de ces intempéries.

Dans le canton de Vaud, quelque 120 mètres de barrages mobiles ont été installés le long des rivières la Grande-Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe à la suite des fortes pluies. Les sapeurs-pompiers, la Protection civile et les polices du canton sont à pied d'œuvre avec déjà une dizaine d'interventions.

Le pic de montée des eaux pour les rivières est prévu dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Une vigilance particulière est portée dans la Riviera, le Chablais, le Pays-d'Enhaut, la Vallée de Joux et Orbe-Vallorbe, selon lui.

«Aucune route n'a été fermée jusqu'ici. Il y a surtout eu quelques chutes d'arbres ou de branches» Jean-Christophe Sauterel

Les sapeurs-pompiers et la Protection civile (PCi) sont actuellement occupés dans ces différentes régions afin de mettre en place des mesures préventives pour lutter contre les débordements des cours d'eau et traiter les inondations en cours, dont les barrages mobiles.

Situation tendue à Monthey

La situation est tendue également du côté de Monthey. La Vièze menace de déborder et les habitants des alentours sont sommés de ne pas se promener sur les quais. Le Nouvelliste souligne que, pour l'heure, aucune évacuation n'est envisagée.

Face aux «importantes précipitations» de ces derniers jours dans le canton, une coordination conduite par l'EMCC réunissant les différents services, via le groupe événement environnemental (GEE), a été mise en place afin de garantir un suivi continu de la situation.

Risque de crue à Genève

Les pluies abondantes n'ont pas épargné la cité de Calvin, où le débit de l'Arve a fortement augmenté ces dernières heures. La situation devrait encore empirer, en raison de la fonte des neiges prévue en montagne.

Les autorités genevoises s'attendent à des «débits exceptionnels de l'Arve» à partir d'aujourd'hui, mardi. Le pic de crue devrait être atteint d'ici mercredi matin. Dans les zones concernées, la population est appelée à faire preuve de prudence.

Selon MétéoSuisse, les précipitations ne vont pas s'arrêter. Entre mardi après-midi et mercredi matin, 25 à 50 millimètres de pluie supplémentaires sont attendus dans le Jura, sur le versant nord des Alpes et en Valais. Dans les Alpes vaudoises et le Bas-Valais, il faut s'attendre à des précipitations additionnelles de 40 à 80 millimètres.

Le service météorologique de la Confédération a émis des alertes de niveau 4 sur 5 dans le Bas-Valais et le Chablais. Il ajoute que des glissements de terrain spontanés peuvent se produire ponctuellement.

(ats/svp/asi)