dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Le Conseil d'Etat vaudois et les syndicats ont repris le dialogue

Les membres du Gouvernement vaudois Isabelle Moret, Nuria Gorrite, Christelle Luisier, Rebecca Ruiz, Frederic Borloz, Vassilis Venizelos et Valerie Dittli, reagissent dans la salle du Parlement lors d ...
Le Conseil d'Etat vaudois a enclenché les discussions avec les syndicats de la fonction publique.Keystone

Le Conseil d'Etat vaudois et les syndicats ont repris le dialogue

Le Conseil d'Etat vaudois s'est assis à la même table que les syndicats de la fonction publique pour trouver un terrain d'entente. Six dossiers sont au programme des négociations.
29.01.2026, 19:2629.01.2026, 19:26

Le Conseil d'Etat vaudois et les syndicats de la fonction publique se sont rencontrés mercredi pour une première séance de discussions. Le gouvernement va proposer un calendrier de rencontres bimestrielles aux syndicats ainsi que des séances techniques. Six dossiers à négocier ou à traiter ont déjà pu être fixés, ont indiqué jeudi les syndicats.

Il s'agit du litige entre le Conseil d'Etat et les syndicats sur la licéité de la grève, du plan 2027-2030 de retour à l'équilibre, du dossier «égalité», du règlement sur les lanceurs d'alerte, des décharges dans l'enseignement ainsi que de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), est-il détaillé dans un communiqué.

Les trois syndicats SSP-Vaud, FSF et SUD écrivent:

«Cet échange a porté sur la manière dont le gouvernement comptait organiser les négociations pour le semestre à venir et a permis aux syndicats d'exposer leurs positions.»

«Sur la question de la licéité et du droit de grève, des désaccords fondamentaux se sont confirmés entre les syndicats et le Conseil d'Etat. Un seul autre point concret a été abordé, celui du dispositif que le Conseil d'Etat compte mettre en place pour gérer les délais de carence dans le renouvellement des postes à l'Etat, mesure compensatoire au retrait du décret sur la contribution de crise», poursuivent-ils dans leur communiqué commun.

Grosse colère dans la rue

Les syndicats de la fonction publique vaudoise ont, eux, prévu une nouvelle assemblée générale unitaire le 10 février afin de discuter de la suite à donner à leurs revendications.

«On est tous au bord du burnout»: cette Romande raconte sa réalité de prof

La colère de la fonction publique a fait suite aux coupes budgétaires proposées par le Conseil d'Etat dans le budget 2026 du canton. Le gouvernement prévoyait notamment une baisse de 0,7% du salaire des employés de l'Etat et la suppression des décharges de fin de carrière pour les enseignants.

Depuis le 2 octobre 2025, cinq manifestations ont rassemblé au total plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. Jusqu'à treize journées de grève ont été effectuées selon les secteurs.

Sous pression de la rue, le Conseil d'Etat avait alors biffé ces deux mesures du budget. Très contesté, ce dernier avait finalement été accepté par le Grand Conseil juste avant Noël. (sda/ats/svp)

Plus d'articles sur l'actualité vaudoise
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
8
«C’est Beyrouth»: cet armurier romand sidéré après un casse express
de Alexandre Cudré
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
4
Ce Romand et sa sculpture insolite rayonnent dans le monde entier
de Sainath Bovay
Ces pompiers romands parodient un célèbre influenceur
Ces pompiers romands parodient un célèbre influenceur
de Antoine Menusier
Un émissaire de Poutine parmi des policiers romands crée le malaise
4
Un émissaire de Poutine parmi des policiers romands crée le malaise
de Alexandre Cudré
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Scandaleux»: une arme suisse utilisée par l'ICE à Minneapolis
Des agents fédéraux ont été filmés en train de tirer au lance-grenades à gaz lacrymogène sur des manifestants dans le Minnesota. L'un des modèles utilisés a été développé à Thoune.
La colère ne faiblit pas aux Etats-Unis après la mort, à un peu plus de deux semaines d'écart, de Renée Good et Alex Pretti dans les manifestations dans le Minnesota. Alors que les protestataires se soulèvent contre les raids de la police de l'immigration ICE, les membres de celle-ci répliquent à coups de sprays au poivre, gaz lacrymogènes et autres armes dites «non létales».
L’article