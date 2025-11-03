La place du Marché de Vevey (VD). Keystone

Budget 2026: Vevey présente un excédent de charges de plusieurs millions

Le budget 2026 de Vevey présente un excédent de charges de 10,1 millions de francs. La baisse des recettes fiscales couplée aux coupes budgétaires cantonales et fédérales explique la situation.

Plus de «Suisse»

Dans un communiqué publié lundi, la Ville écrit:

«Les reports de charges dictés par la politique d'austérité menée par l'Etat de Vaud et la Confédération génèrent un glissement inévitable vers les finances des communes, et Vevey ne fait pas exception.»

Les augmentations «quasi générales» des charges liées, comme la péréquation intercommunale ou la participation à la cohésion sociale «pèsent ainsi lourd sur le budget communal».

En outre les recettes fiscales sont en baisse de 4% (environ 7 millions) par rapport à 2025. Le total des revenus est budgétisé à 155,9 millions de francs. La Ville précise:

«Conséquence directe de la réduction des recettes, l'autofinancement communal sera légèrement négatif»

«Programme d'efficience»

Le total des charges s'élève quant à lui à 166 millions de francs, soit en hausse de 0,3% par rapport au budget 2025. Pour faire face à la situation, la Municipalité dit avoir lancé un «programme d'efficience» au sein de l'administration communale. Elle s'efforce également de faire preuve de «sobriété et d'efficience» en limitant la création de nouveaux postes ainsi que la masse budgétaire globale consacrée au personnel.

Malgré tout, pour 2026, Vevey se dit en mesure de tenir ses engagements en maintenant les prestations communales actuelles, en continuant d'investir dans les mesures sociales destinées à la population et aux familles et en poursuivant son plan de mesures vers la transition écologique tout en maintenant sa politique d'investissement à long terme. (sda/ats/svp)