ciel clair10°
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Budget 2026: Vevey présente un excédent de charges de plusieurs millions

Une vue aerienne de la place du Marche lors du lancement officiel du chantier de reamenagement de la place du Marche (Grande Place) de Vevey ce lundi 3 novembre 2025 a Vevey. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
La place du Marché de Vevey (VD). Keystone

Budget 2026: Vevey présente un excédent de charges de plusieurs millions

Le budget 2026 de Vevey présente un excédent de charges de 10,1 millions de francs. La baisse des recettes fiscales couplée aux coupes budgétaires cantonales et fédérales explique la situation.
03.11.2025, 18:1403.11.2025, 18:14

Dans un communiqué publié lundi, la Ville écrit:

«Les reports de charges dictés par la politique d'austérité menée par l'Etat de Vaud et la Confédération génèrent un glissement inévitable vers les finances des communes, et Vevey ne fait pas exception.»

Les augmentations «quasi générales» des charges liées, comme la péréquation intercommunale ou la participation à la cohésion sociale «pèsent ainsi lourd sur le budget communal».

En outre les recettes fiscales sont en baisse de 4% (environ 7 millions) par rapport à 2025. Le total des revenus est budgétisé à 155,9 millions de francs. La Ville précise:

«Conséquence directe de la réduction des recettes, l'autofinancement communal sera légèrement négatif»

«Programme d'efficience»

Le total des charges s'élève quant à lui à 166 millions de francs, soit en hausse de 0,3% par rapport au budget 2025. Pour faire face à la situation, la Municipalité dit avoir lancé un «programme d'efficience» au sein de l'administration communale. Elle s'efforce également de faire preuve de «sobriété et d'efficience» en limitant la création de nouveaux postes ainsi que la masse budgétaire globale consacrée au personnel.

Malgré tout, pour 2026, Vevey se dit en mesure de tenir ses engagements en maintenant les prestations communales actuelles, en continuant d'investir dans les mesures sociales destinées à la population et aux familles et en poursuivant son plan de mesures vers la transition écologique tout en maintenant sa politique d'investissement à long terme. (sda/ats/svp)

Plus d'articles sur la Suisse romande, c'est par là!
D’autres communes touchées par la cyberattaque de Montreux
D’autres communes touchées par la cyberattaque de Montreux
Genève et Vaud partent en guerre contre les faux certificats Covid
1
Genève et Vaud partent en guerre contre les faux certificats Covid
A Genève, le salon de l'auto 2022 est annulé
A Genève, le salon de l'auto 2022 est annulé
Entre deux bouteilles de rouge, on a goûté le sandwich spécial Bénichon
1
Entre deux bouteilles de rouge, on a goûté le sandwich spécial Bénichon
de Marie-Adèle Copin, Margaux Habert
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Les maçons «montrent les dents» à Genève
Les ouvriers genevois ont ouvert le bal des protestations romandes ce lundi. Des manifestations sont également prévues à Lausanne, à Fribourg et à la Chaux-de-Fonds.
Après Berne et le Tessin, la grève des maçons se poursuit en Suisse romande lundi et mardi. Le mouvement romand a démarré lundi matin à Genève, où au moins 2000 personnes ont manifesté dans les rues.
L’article