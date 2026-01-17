«On ne m'a jamais rien dit à ce sujet»: la seule employée indemne raconte

Louise, 25 ans, seule employée indemne du Constellation, a témoigné le 8 janvier devant les enquêteurs. Son audition pointe plusieurs failles dans la gestion de la sécurité au bar suisse.

Louise travaillait au Constellation depuis le 11 décembre seulement. La jeune Française est la première employée à avoir été entendue par la police, huit jours après la tragédie qui a coûté la vie à trois de ses collègues dans la nuit du Nouvel An, comme le relate BFMTV.

«Depuis les évènements, je dors très difficilement. Je vois tout le temps le visage des morts, des gens que j'ai servis, que j'ai reconnus dehors, brûlés. L'odeur me reste dans le nez» Louise, employée du Constellation

Son témoignage aurait été qualifié d'«ému» par les enquêteurs, selon nos confrères.

Louise dit avoir eu une relation uniquement «professionnelle» avec le couple Moretti, gérants de l'établissement. Elle n'avait personnellement travaillé que quatre à cinq fois avec Jessica Moretti, et n'avait vu Jacques Moretti qu'une seule fois.

Pour cette soirée du Nouvel An, neuf personnes assuraient le service. Sur ces neuf personnes, le DJ, Cyane avec son casque et l'agent de sécurité sont décédés. Trois autres employés ont été gravement blessés. Louise est la seule à s'en être miraculeusement tirée indemne.

Le show à l'origine du drame

Vers 1h10 du matin, un groupe de clients ayant réservé de nombreuses bouteilles demande à ce qu'on les apporte, se souvient la jeune femme. Les employés préparent alors un spectacle bien rodé avec une douzaine de bouteilles munies des désormais tristement célèbres bougies scintillantes.

Sept ou huit personnes forment une colonne, dont «au moins deux clients». Cyane ouvre la marche, perchée sur les épaules de Mathieu «comme elle l'avait déjà fait par le passé». Tous portent des masques et des déguisements.

35 secondes fatales

Puis, arrive le drame, tout s'embrase à une vitesse lumière. Louise ne comprend pas immédiatement que le feu a pris, dit-elle. «Sur des vidéos, on voit clairement que le feu a pris dès notre départ avec les bouteilles.» Mais, les employés, eux, ne l'ont pas vu assez vite.

«On a perdu entre 30 et 35 secondes. Avec la musique, les gens ne criaient pas 'au feu'. On avait le dos tourné et on ne voyait pas le feu» Louise

Aucune instruction de sécurité

Quand elle prend conscience de l'incendie, il est trop tard: «Je me suis demandé si j'avais le temps de passer derrière le bar pour prendre un seau d'eau, mais c'était trop tard, tout avait déjà pris». Elle a réussi à sortir par la porte principale quelques secondes avant l'embrasement généralisé.

Interrogée sur les mesures de sécurité, Louise est formelle: elle n'aurait reçu aucune instruction, en cas d'incendie. Concernant l'utilisation des bougies scintillantes, sa réponse est sans appel: «On ne m'a jamais rien dit à ce sujet».