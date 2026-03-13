Incident chimique à La Chaux-de-Fonds: personnes évacuées

Un «mélange accidentel de produits chimiques» a causé des sueurs froides aux autorités neuchâteloises. Trois maisons ont été évacuées plusieurs heures.

Plus de «Suisse»

Un incident chimique s'est produit vendredi vers 6h20 à l’entreprise Thommen Furler à La Chaux-de-Fonds (NE). Cinq habitations, situées à proximité, ont été provisoirement confinées. Trois maisons ont été évacuées pendant environ cinq heures, le temps pour les intervenants de sécuriser et de traiter la situation. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le sinistre «est dû à un mélange accidentel de produits chimiques ayant provoqué des émanations gazeuses d’oxydes d’azote, ce qui a déclenché l’alarme automatique», a indiqué la police neuchâteloise.

L’incident, étant resté confiné à l’intérieur du bâtiment, «ni la population ni l’environnement n’ont été mis en danger», a-t-elle précisé.

De gros moyens déployés

L'intervention a nécessité l'engagement de onze pompiers professionnels du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises, renforcés par le Service de protection et de sauvetage de Neuchâtel. Deux spécialistes du Groupe de soutien technique et d’analyse, ainsi que l’inspectorat de l’ECAP, se sont également rendus sur les lieux.

Quatre patrouilles de la police neuchâteloise ont également été mobilisées ainsi que quatre enquêteurs de la police judiciaire. Le service de la sécurité publique de la Ville de La Chaux-de-Fonds a également été engagé en appui.

L'opération s'est terminée vers 11h30. Une enquête a été ouverte par la police neuchâteloise afin d’établir les causes et les circonstances de cet événement. (sda/ats/svp)