245 000 personnes à Martigny pour la Foire du Valais

«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion

En seconde place, Marjorie Kapelusz a été désignée coup de cœur, et le jeune Luca Chevalier, né en 2010, est arrivé troisième. (ats/vz)

Le jury était composé de sept personnes, dont notamment les humoristes Vincent Veillon et Vincent Kucholl, ainsi que le chanvrier Bernard Rappaz, «la plus célèbre coupe mulet du Valais». Le vainqueur de cette «Swiss Mullet Cup», Kilian Wicht, participera l'an prochain au championnat d'Europe de la discipline, programmé en France.

Parmi les insolites de cette édition, la Foire du Valais a été le théâtre de la première édition du «championnat suisse de coupe mulet». Le concours s'est organisé sur la forme d'un vote en ligne, qui a accumulé près de 11 000 votes, et d'un défilé dimanche. Plus de 150 personnes, dont 20 femmes, y ont participé.

Le nombre de visiteurs a égalé et parfois même dépassé les chiffres records de 2023 sur la semaine et les dimanches, écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Plus de «Suisse»

La Foire du Valais a réuni plus de 245 000 visiteurs, annoncent ses organisateurs. Cette 64e édition, marquée par le championnat suisse de la coupe mulet, s'achève dimanche après dix jours de fête.

Les plus lus

Cette hausse des prix est passée complètement inaperçue en Suisse

La loi sur les produits du tabac connaît quelques changements à partir du 1er octobre, dont des hausses de prix. Comment les clients et commerçants perçoivent-ils ces augmentations? Sont-elles seulement appliquées? On est allés voir dans des kiosques lausannois.

Depuis ce mardi 1ᵉʳ octobre, la nouvelle loi sur les produits du tabac est entrée en vigueur. Parmi les changements, on peut citer l'interdiction de la publicité, celle de distribuer gratuitement des produits liés au tabac, une interdiction de vente de tout produit aux mineurs au niveau suisse (jusqu'ici, la mesure était cantonale)... Et, point qui touche sans doute le plus directement les consommateurs: une hausse des prix pour les recharges pour les e-cigarettes, ainsi que les cigarettes électroniques jetables.